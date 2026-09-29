Азербайджан и Всемирный банк обсудили проект CRAIS

Азербайджан и Всемирный банк обсудили разработку проекта "Конкурентоспособные, устойчивые сельскохозяйственные и ирригационные услуги" (CRAIS), направленного на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства, а также эффективности услуг в сфере орошения и дренажа.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, обсуждения прошли на встрече представителей министерства и Всемирного банка.

Стороны обсудили роль и направления деятельности Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства в рамках проекта, вопросы финансирования, реализации и целевых бенефициаров.

Заместитель министра сельского хозяйства Заур Алиев проинформировал представителей Всемирного банка об основных направлениях "Государственной программы на 2026-2030 годы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной продукции, продукции рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике".

Алиев заявил о заинтересованности в расширении сотрудничества с Всемирным банком для повышения конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора, внедрения современных механизмов финансирования и реализации новых инициатив в сфере сельского хозяйства.