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    Азербайджан и Всемирный банк обсудили проект CRAIS

    АПК
    • 29 сентября, 2026
    • 17:52
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили проект CRAIS

    Азербайджан и Всемирный банк обсудили разработку проекта "Конкурентоспособные, устойчивые сельскохозяйственные и ирригационные услуги" (CRAIS), направленного на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства, а также эффективности услуг в сфере орошения и дренажа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, обсуждения прошли на встрече представителей министерства и Всемирного банка.

    Стороны обсудили роль и направления деятельности Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства в рамках проекта, вопросы финансирования, реализации и целевых бенефициаров.

    Заместитель министра сельского хозяйства Заур Алиев проинформировал представителей Всемирного банка об основных направлениях "Государственной программы на 2026-2030 годы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной продукции, продукции рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике".

    Алиев заявил о заинтересованности в расширении сотрудничества с Всемирным банком для повышения конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора, внедрения современных механизмов финансирования и реализации новых инициатив в сфере сельского хозяйства.

    Азербайджан и Всемирный банк обсудили проект CRAIS
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили проект CRAIS
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили проект CRAIS
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили проект CRAIS

    Всемирный банк (ВБ)
    Фото
    Azərbaycan Dünya Bankı ilə CRAIS layihəsini müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, World Bank discuss new agriculture and irrigation project
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