Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в аграрной сфере и трансфер технологий

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов встретился с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Тормой, исполнительным директором представительства Организации тюркских государств в Будапеште Балажем Хендриксом и директором Института предотвращения засухи Ласло Орлошем.

Стороны обсудили укрепление договорно-правовой базы и сотрудничества в аграрной сфере, увеличение товарооборота сельхозпродукции и продовольствия, а также трансфер современных технологий в сельском хозяйстве.

На встрече также рассматривались вопросы реализации совместных региональных и национальных проектов по борьбе с изменением климата, управлению водными и земельными ресурсами, а также проведения образовательных программ в аграрном секторе.

Мамедов отметил высокий уровень связей между Азербайджаном и Венгрией, включая сотрудничество в рамках ОТГ, и пригласил венгерскую сторону к активному участию с национальным павильоном на крупнейшей в регионе сельхозвыставке Caspian Agro, которая пройдет в мае 2026 году.