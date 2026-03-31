    Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в аграрной сфере и трансфер технологий

    • 31 марта, 2026
    Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в аграрной сфере и трансфер технологий

    Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов встретился с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Тормой, исполнительным директором представительства Организации тюркских государств в Будапеште Балажем Хендриксом и директором Института предотвращения засухи Ласло Орлошем.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз.

    Стороны обсудили укрепление договорно-правовой базы и сотрудничества в аграрной сфере, увеличение товарооборота сельхозпродукции и продовольствия, а также трансфер современных технологий в сельском хозяйстве.

    На встрече также рассматривались вопросы реализации совместных региональных и национальных проектов по борьбе с изменением климата, управлению водными и земельными ресурсами, а также проведения образовательных программ в аграрном секторе.

    Мамедов отметил высокий уровень связей между Азербайджаном и Венгрией, включая сотрудничество в рамках ОТГ, и пригласил венгерскую сторону к активному участию с национальным павильоном на крупнейшей в регионе сельхозвыставке Caspian Agro, которая пройдет в мае 2026 году.

    Меджнун Мамедов Тамаш Торма Балаж Хендрикс Ласло Орлош выставка Caspian Agro Организация тюркских государств (ОТГ) Минсельхоз
    Azərbaycan və Macarıstan aqrar sahədə texnologiya transferini müzakirə edib

