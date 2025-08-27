О нас

Азербайджан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

АПК
27 августа 2025 г. 12:14
Сотрудничество с Азербайджаном позволит Узбекистану укрепить систему защиты прав потребителей, расширить доступ к безопасным и качественным продуктам питания, повысить конкурентоспособность на международных рынках.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, высокопоставленная делегация Узбекистана в настоящее время находится в Азербайджане. Возглавляет делегацию первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Минздрава Узбекистана Нурмат Атабеков.

Цель визита - обмен опытом в области современного управления продовольственной безопасностью.

Визит организован при поддержке представительства ФАО в Узбекистане.

Узбекская делегация посетила Агентство по пищевой безопасности Азербайджана. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере защиты растений и здоровья животных, а также укрепление национальных систем продовольственной безопасности.

Представителям Узбекистана рассказали о реформах в Азербайджане, включая внедрение риск-ориентированного подхода к инспекциям, управление кризисными ситуациями и системы оперативного оповещения, контрольные и инспекционные процедуры (включая стандарты HACCP), требования к импорту и экспорту продовольствия, порядке регистрации новых видов продукции, пищевых добавок, пестицидов и ветеринарных препаратов, работу национальной цифровой системы AQTIS.

В рамках визита делегация также ознакомилась с деятельностью Института продовольственной безопасности Азербайджана (AFSI), пограничных инспекционных пунктов и лабораторий, где изучила практическую реализацию модели «единого окна» при контроле внешнеторговых поставок.

