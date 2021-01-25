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Азербайджан и Россия обсудят "помидорный вопрос"

Азербайджан и Россия обсудят "помидорный вопрос" В настоящее время экспортировать помидоры в Россию разрешено 33 субъектам предпринимательства Азербайджана
АПК
25 января 2021 г. 10:20
Азербайджан и Россия обсудят помидорный вопрос
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26 января по инициативе Россельхознадзора состоятся переговоры с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Россельхознадзора, стороны обсудят ситуацию, связанную с поставками в Россию томатов из Азербайджана.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что выявил новые случаи ввоза из Азербайджана томатов, зараженных томатной молью. Вирусы были обнаружены в продукции 5 предприятий – ЗАО "Бина Агро", ООО "Агро-Фаворит", ООО "Агротерм" и ООО "Хызы Агропарк", а также в продукции физического лица Вилаята Рустам оглы Мамедова.

В настоящее время экспортировать помидоры в Россию разрешено 33 субъектам предпринимательства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Rusiya arasında pomidor ixracı ilə bağlı danışıqlar başlayır

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