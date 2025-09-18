Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Азербайджан и Монголия обсудили создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству

    АПК
    • 18 сентября, 2025
    • 13:10
    Азербайджан и Монголия обсудили создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству

    Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов обсудил с послом Монголии Гомбосуреном Мунхбаяром создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, Мамедов предоставил дипломату подробную информацию о государственной поддержке аграрного сектора в Азербайджане. Он отметил, что страны заинтересованы в укреплении сотрудничества, основанного на доверии, взаимном уважении и устойчивом развитии.

    Министр сообщил, что в этом контексте сотрудничество в сфере сельского хозяйства имеет особое значение. Азербайджан полностью поддерживает все инициативы, направленные на укрепление экономических и торговых связей с Монголией.

    Стороны также обсудили вопросы укрепления сотрудничества в аграрной сфере и правовой договорной базы, создания совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, перспективы сотрудничества в области животноводства и другие вопросы.

    Азербайджан Монголия Меджнун Мамедов сельское хозяйство сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan və Monqolustan kənd təsərrüfatı üzrə birgə işçi qrupu yarada bilər

    Последние новости

    13:57

    Обнародовано число граждан Азербайджана, обучающихся в вузах Украины

    Наука и образование
    13:56

    Фон дер Ляйен: Европа должна ускориться ради конкурентоспособности

    Другие страны
    13:53

    Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве в Шамкире

    Происшествия
    13:53

    Во Франции самолет полчаса кружил над Корсикой из-за спящего диспетчера

    Это интересно
    13:52

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    13:46

    Премьер Азербайджана: Обмен мнениями в рамках ОТГ значим для стабильности и безопасности региона

    Внешняя политика
    13:40

    Али Асадов: Азербайджан вложил в страны ОТГ почти $21 млрд инвестиций

    Внешняя политика
    13:32

    СМИ: Сирия заключит соглашения о безопасности с Израилем к концу 2025 года

    Другие страны
    13:26

    Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется

    В регионе
    Лента новостей