Азербайджан и Монголия обсудили создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов обсудил с послом Монголии Гомбосуреном Мунхбаяром создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, Мамедов предоставил дипломату подробную информацию о государственной поддержке аграрного сектора в Азербайджане. Он отметил, что страны заинтересованы в укреплении сотрудничества, основанного на доверии, взаимном уважении и устойчивом развитии.

Министр сообщил, что в этом контексте сотрудничество в сфере сельского хозяйства имеет особое значение. Азербайджан полностью поддерживает все инициативы, направленные на укрепление экономических и торговых связей с Монголией.

Стороны также обсудили вопросы укрепления сотрудничества в аграрной сфере и правовой договорной базы, создания совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, перспективы сотрудничества в области животноводства и другие вопросы.