О нас

Азербайджан и Литва расширяют сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Литва расширяют сотрудничество в сфере сельского хозяйства Заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов встретился с делегацией Сейма Литвы во главе с председателем рабочей группы по межпарламентским связям Литва-Азербайджан Казисом Старкевичюсом.
АПК
15 июля 2022 г. 19:16
Азербайджан и Литва расширяют сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов встретился с делегацией Сейма Литвы во главе с председателем рабочей группы по межпарламентским связям Литва-Азербайджан Казисом Старкевичюсом.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, на мероприятии участникам встречи была предоставлена подробная информация о государственной поддержке сельского хозяйства в Азербайджане, проводимых реформах в аграрной сфере.

Между Азербайджаном и Литвой состоялись обсуждения текущей ситуации в сельском хозяйстве. Было отмечено, что между Литвой и Азербайджаном, как и во всех сферах экономики, развиваются связи в сфере сельского хозяйства.

На мероприятии были затронуты вопросы увеличения импортно-экспортного оборота сельскохозяйственной продукции между Азербайджаном и Литвой, привлечения инвестиций в аграрную сферу в нашей стране, обмена опытом в проведении научных исследований в различных областях сельского хозяйства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Litva kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

Самое читаемое

В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
9 июля 2022 г. 15:50
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
11 июля 2022 г. 11:13
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi