Азербайджан и Литва расширяют сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов встретился с делегацией Сейма Литвы во главе с председателем рабочей группы по межпарламентским связям Литва-Азербайджан Казисом Старкевичюсом.

Заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов встретился с делегацией Сейма Литвы во главе с председателем рабочей группы по межпарламентским связям Литва-Азербайджан Казисом Старкевичюсом.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, на мероприятии участникам встречи была предоставлена подробная информация о государственной поддержке сельского хозяйства в Азербайджане, проводимых реформах в аграрной сфере.

Между Азербайджаном и Литвой состоялись обсуждения текущей ситуации в сельском хозяйстве. Было отмечено, что между Литвой и Азербайджаном, как и во всех сферах экономики, развиваются связи в сфере сельского хозяйства.

На мероприятии были затронуты вопросы увеличения импортно-экспортного оборота сельскохозяйственной продукции между Азербайджаном и Литвой, привлечения инвестиций в аграрную сферу в нашей стране, обмена опытом в проведении научных исследований в различных областях сельского хозяйства.