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Азербайджан и Кыргызстан намерены расширить сотрудничество в аграрной сфере

Азербайджан и Кыргызстан намерены расширить сотрудничество в аграрной сфере Азербайджан и Кыргызстан имеют хорошие перспективы для расширения двустороннего сотрудничества в аграрной сфере.
АПК
24 июня 2025 г. 14:49
Азербайджан и Кыргызстан намерены расширить сотрудничество в аграрной сфере

Азербайджан и Кыргызстан имеют хорошие перспективы для расширения двустороннего сотрудничества в аграрной сфере.

Как передает Report со ссылкой на кыргызское агентство "Кабар", об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе официального визита в Кыргызстан.

“В рамках визита министр ознакомился с деятельностью ряда сельскохозяйственных предприятий в Чуйской области. Особое внимание он уделил фермам Алтын Арашан и Арашан Малек. Мамедов отметил широкие перспективы для расширения двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном в аграрной сфере", - говорится в сообщении.

Глава Минсельхоза Азербайджана изучил применяемые на фермах современные агротехнологии, методы эффективного животноводства, а также породы скота, адаптированные к местным условиям.

"Особый интерес у министра вызвала арашанская порода овец, выведенная в Кыргызстане путем локальной селекции. Эта мясная порода отличается высокой выносливостью, отличной адаптацией к климатическим условиям региона, быстрым набором массы и качественным мясом. Кроме того, арашанский скот экономно потребляет корма, что делает его особенно выгодным для фермерского разведения”, - говорится в сообщении.

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