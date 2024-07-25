Азербайджан и Казахстан обсудят совместный экспорт аграрной продукции

Азербайджан и Казахстан обсудят совместный экспорт сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

Азербайджан и Казахстан обсудят совместный экспорт сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анар Джафаров на проходящем в Баку сельскохозяйственном форуме Азербайджан-Казахстан.

"Сегодняшнее мероприятие внесет вклад в развитие сотрудничества между двумя странами в аграрной сфере. У Азербайджана достаточно широкая повестка сотрудничества с Казахстаном, страны в том числе сотрудничают на международном уровне", - отметил он.