Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом "Карабах"

Производимый в Карабахе мед в будущем может составить 30% от общего объема производства меда в Азербайджане.

Производимый в Карабахе мед в будущем может составить 30% от общего объема производства меда в Азербайджане.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, в настоящее время продолжается процесс переселения пчелиных семейств в Кяльбаджар: "В Кяльбаджарский, Лачынский районы планируется переселить около 20 тыс. пчелиных семейств".

Б.Хасратов коснулся и экспорта меда в Европу: "В настоящее время ведутся переговоры, чтобы снять ограничения. Положительный ответ уже дан, в связи с чем прибудут эксперты из стран ЕС, которые проверят территории, проконтролируют процесс сцеживания меда. После этого будет выдано разрешение на экспорт меда под брендом "Карабах" в страны ЕС".