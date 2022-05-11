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Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом "Карабах"

Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом "Карабах" Производимый в Карабахе мед в будущем может составить 30% от общего объема производства меда в Азербайджане.
АПК
11 мая 2022 г. 15:47
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом Карабах

Производимый в Карабахе мед в будущем может составить 30% от общего объема производства меда в Азербайджане.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, в настоящее время продолжается процесс переселения пчелиных семейств в Кяльбаджар: "В Кяльбаджарский, Лачынский районы планируется переселить около 20 тыс. пчелиных семейств".

Б.Хасратов коснулся и экспорта меда в Европу: "В настоящее время ведутся переговоры, чтобы снять ограничения. Положительный ответ уже дан, в связи с чем прибудут эксперты из стран ЕС, которые проверят территории, проконтролируют процесс сцеживания меда. После этого будет выдано разрешение на экспорт меда под брендом "Карабах" в страны ЕС".

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Версия на английском языке Azerbaijan to export honey to Europe under Karabakh brand
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan "Qarabağ" brendi ilə balın Avropaya ixracına hazırlaşır

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