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    Азербайджан намерен экспортировать молочную продукцию в арабские страны

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан будет экспортировать молочную продукцию в Катар и Объединенные Арабские Эмираты".

    Об этом сказал Report председатель Ассоциации производителей и экспортеров молочной и молочной продукции Азербайджана Самир Эюбов.

    По его словам, ситуация на внутреннем рынке, проблемы с реализацией продукции заставили перерабатывающие предприятия задуматься об экспорте.

    "Речь идет в основном об экспорте сыра. Сейчас идет подготовка и экспорт продукции начнется в ближайшее время", - сказал он.

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