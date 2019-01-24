Азербайджан намерен экспортировать молочную продукцию в арабские страны

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан будет экспортировать молочную продукцию в Катар и Объединенные Арабские Эмираты".
Об этом сказал Report председатель Ассоциации производителей и экспортеров молочной и молочной продукции Азербайджана Самир Эюбов.
По его словам, ситуация на внутреннем рынке, проблемы с реализацией продукции заставили перерабатывающие предприятия задуматься об экспорте.
"Речь идет в основном об экспорте сыра. Сейчас идет подготовка и экспорт продукции начнется в ближайшее время", - сказал он.
Aynur BayramovaАвтор новости