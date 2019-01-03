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    Азербайджан экспортирует 50 тысяч тонн хурмы до конца марта

    Баку. 3 января REPORT.AZ/ "Азербайджан продолжит экспортировать хурму в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты до конца марта".

    Об этом сообщил Report председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.

    "В настоящее время в холодильниках хранится 50 тыс. тонн хурмы, которая будет экспортироваться до конца марта", - сказал он.

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