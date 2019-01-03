Азербайджан экспортирует 50 тысяч тонн хурмы до конца марта

Баку. 3 января REPORT.AZ/ "Азербайджан продолжит экспортировать хурму в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты до конца марта".

Об этом сообщил Report председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.

"В настоящее время в холодильниках хранится 50 тыс. тонн хурмы, которая будет экспортироваться до конца марта", - сказал он.