Азербайджан экспортировал в Россию 77,6 тыс. тонн картофеля за 11 месяцев прошлого года

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2018 года Россия отправила в Азербайджан 4 641,17 тонн картофеля.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это равно 3,5% общего объема российского экспорта данной продукции.

Экспорт картофеля из России в январе-ноябре 2018 года сократился на 28% и составил 13,9 млн долларов общим весом 132 605 тонн. Российский импорт картофеля в 14,7 раза превышает экспорт.

Основной объем российского экспорта картофеля пришелся на Украину (89,4%). Поставки осуществлялись также в Казахстан (3,1%), Беларусь (1,9%) и другие страны.

За указанный период Азербайджан экспортировал в Россию 77 625,18 тонн картофеля, что равно 14,1% российского импорта продукции.

За указанный период Россия импортировала 550 537 тонн картофеля на 204,4 млн долларов. При этом объемы импорта как в стоимостном, так и в физическом выражении практически не изменились.

Импортировала картофель Россия также из Египта (62,5%), Китая (11,4%), Республики Беларусь (4,9%), Пакистана (4,5%), Израиля (2,3%) и других стран.