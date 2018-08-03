Азербайджан будет сотрудничать с Турцией в области семеноводства

Баку. 3 августа REPORT.AZ/ Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства Азербайджана и Главное управление сельскохозяйственных дел Турции (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü - TİGEM) подписали протокол о намерениях.

Как сообщает Report, документ подписан в Баку на практическом семинаре по семеноводству.

Протокол подписали председатель Государственного семенного фонда Эмин Алиев и генеральный директор TIGEM Исмаил Шанлы. По словам Э. Алиева, цель документа - обеспечить эффективность и инновационность в аграрном секторе.

Он также отметил, что в этом году будет введена в эксплуатацию Гахская племенная шелководческая станция.

"В Хачмазе строится семеноперерабатывающий завод. Оборудование для него куплено в Турции. В Шеки откроется семеноводческий центр в ближайшие полтора месяца", - сказал он.

Помимо этого, по словам Э.Алиева, в Баку может быть создана семенная биржа: "Опыт Турции в этой области будет полезен для нас".