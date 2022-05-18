"Азераграр" представил на международной сельскохозяйственной выставке национальный бренд

Сегодня в Баку начала работу 15–я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Сегодня в Баку начала работу 15–я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Как сообщает Report, выставки Caspian Agro 2022 и InterFood Azerbaijan 2022, проводимые при поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, представляют продукцию и услуги субъектов микро- и малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в пищевой промышленности и сельском хозяйстве при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

На выставке, которая продлится до 20 мая, со своим стендом принимает участие действующее при Министерстве сельского хозяйства ООО “Государственное производственное и перерабатывающее объединение "Азераграр".

На выставке под товарным знаком Təbio представлены высококачественные молочные, мясные изделия и мед.