Анар Гусейнов: Экспорт сельхозпродукции из Азербайджана в Россию возрастет

В столице России, Москве, в рамках 10-го российско-азербайджанского межрегионального форума сегодня состоялся "круглый стол" на тему "Перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве".

Об этом Report сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Выступивший на мероприятии советник министра сельского хозяйства Анар Гусейнов отметил, что российский рынок является традиционным рынком для поставок сельскохозяйственной продукции из Азербайджана: "Сельскохозяйственная продукция занимает особое место в экспорте в данную страну. В России любят поставляемые из Азербайджана овощи и фрукты. В этой связи мы провели обсуждения относительно расширения аграрной торговли между двумя странами, реализации проектов по углублению сотрудничества в области аграрных исследований. Я надеюсь, что наши связи будут развиваться и впредь, возрастет экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции".

На мероприятии руководящие лица структур, подведомственных Минсельхозу Азербайджана, выступили с презентацией реформ и проектов, реализуемых в аграрном секторе страны, состоялись обсуждения перспектив развития связей между двумя странами в аграрной сфере.

Отметим, что сегодня в Москве на ВДНХ пройдет выставка. В азербайджанском павильоне выставки будут представлены расфасованный загатальский чай под брендом "От села городу", многочисленная местная продовольственная и сельскохозяйственная продукция.