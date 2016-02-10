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    ​Американская продовольственная компания открыла офис в Азербайджане

    Interra Trade осуществляет деятельность в сфере экспорта сельхозпродукции

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Баку открыто представительство американской компании Interra Trade Ltd., осуществляющей деятельность в сфере пищевой промышленности.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, представительство зарегистрировано по юридическому адресу: г. Баку, Сабунчинский район, массив Лахиш Баглары.

    Interra Trade специализируется на экспорте сельскохозяйственной продукции, в частности, куриного, индюшиного мяса, морепродуктов, молочной продукции, свинины и говядины. 

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