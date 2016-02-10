​Американская продовольственная компания открыла офис в Азербайджане

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Баку открыто представительство американской компании Interra Trade Ltd., осуществляющей деятельность в сфере пищевой промышленности.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, представительство зарегистрировано по юридическому адресу: г. Баку, Сабунчинский район, массив Лахиш Баглары.

Interra Trade специализируется на экспорте сельскохозяйственной продукции, в частности, куриного, индюшиного мяса, морепродуктов, молочной продукции, свинины и говядины.