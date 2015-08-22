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    Американец высадил 162 га подсолнухов в дань памяти жене - ФОТО

    Общая длина плантации составила около 7 км, а ее площадь около 162 га

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Фермер Дон Джаквиш из Висконсина засеял 162 га подсолнухами в память о своей жене, скончавшейся от рака. Как сообщает Report со ссылкой на The Daily Mail, длина поля составила около 7 км. Вырученные с продажи семян деньги американец пожертвует на благотворительность.

    Возлюбленная Джаквиша Баббетт умерла в ноябре прошлого года после девяти лет борьбы с болезнью. По словам вдовца, за четыре года до смерти супруга попросила посадить для нее цветы, когда она скончается. 65-летний Джаквиш договорился с соседями и высадил растения: поле заняло территорию пяти ферм, общая длина плантации составила около 7 км, а ее площадь около 162 га.

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