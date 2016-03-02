Алексей Немерюк: Азербайджан смог обеспечить поставки помидоров и огурцов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Продукты из Азербайджана, Ирана и Марокко заменят товары из Турции на российском рынке.

Как передает Report, об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в онлайн-интервью "Газете.Ru".

"Марокканские производители не были готовы к тем объемам, которые на них могут свалиться, поэтому очень своевременно перед Новым годом задрали цены на мандарины, практически в два раза. Воспользовались ситуацией", — отметил он.

По его словам, Азербайджан смог обеспечить поставки помидоров и огурцов ввиду близости по климатическим условиям к ряду турецких провинций, а поставки из Ирана планируется осуществлять в более интенсивном режиме морским путем до Махачкалы.