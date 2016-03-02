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    Алексей Немерюк: Азербайджан смог обеспечить поставки помидоров и огурцов

    Продукты из Азербайджана, Ирана и Марокко заменят товары из Турции на российском рынке

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Продукты из Азербайджана, Ирана и Марокко заменят товары из Турции на российском рынке.

    Как передает Report, об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в онлайн-интервью "Газете.Ru".

    "Марокканские производители не были готовы к тем объемам, которые на них могут свалиться, поэтому очень своевременно перед Новым годом задрали цены на мандарины, практически в два раза. Воспользовались ситуацией", — отметил он.

    По его словам, Азербайджан смог обеспечить поставки помидоров и огурцов ввиду близости по климатическим условиям к ряду турецких провинций, а поставки из Ирана планируется осуществлять в более интенсивном режиме морским путем до Махачкалы.

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