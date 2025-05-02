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AKİA: За последние 3 года в аграрный сектор направлено около 390 млн манатов кредитных и лизинговых средств

AKİA: За последние 3 года в аграрный сектор направлено около 390 млн манатов кредитных и лизинговых средств 14:47
АПК
2 мая 2025 г. 15:20
AKİA: За последние 3 года в аграрный сектор направлено около 390 млн манатов кредитных и лизинговых средств

В Азербайджане в 2022-2024 годах для финансирования закупки 24,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования выделено 247,6 млн манатов льготных кредитов и 141 млн манатов в рамках лизинга.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Агентства аграрного кредитования и развития (AKİA) при Министерстве сельского хозяйства Эмиль Хасмамедов на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

По его словам, за этот же период на закупку 21,4 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота выделены льготные средства на сумму 53,6 млн манатов.

Кроме того, за последние 3 года около 7 тыс. субъектов предпринимательства в аграрной сфере получили льготные кредиты по низким ставкам на сумму 82 млн манатов.

Хасмамедов добавил, что в настоящее время при финансировании сельскохозяйственных проектов с AKİA сотрудничает 31 уполномоченная кредитная организация, в том числе 16 банков, 11 лизинговых компаний и 4 небанковские кредитные организации (НБКО).

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Версия на азербайджанском языке AKİA: Son üç ildə aqrar sektora 380 milyon manatdan çox kredit-lizinq vəsaiti ayrılıb

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