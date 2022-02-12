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Агрострахование в Азербайджане – во сколько обойдутся овцы и гранатовые сады?

Агрострахование в Азербайджане – во сколько обойдутся овцы и гранатовые сады? Фонд аграрного страхования Азербайджана, реализующий при государственной поддержке механизм аграрного страхования, начал льготное страхование овец и гранатовых садов.
АПК
12 февраля 2022 г. 13:50
Агрострахование в Азербайджане – во сколько обойдутся овцы и гранатовые сады?

Фонд аграрного страхования Азербайджана, реализующий при государственной поддержке механизм аграрного страхования, начал льготное страхование овец и гранатовых садов.

Об этом Report сообщили в Фонде аграрного страхования.

Постановлением Кабинета министров от 21 декабря 2021 года расширен перечень растений, подпадающих под агрострахование. Таким образом, можно застраховать практически все виды фруктов, в том числе гранатовые сады, разбитые на территории Кюрдамирского района.

Аграрное страхование защищает фруктовые сады от рисков в случае града, урагана, шторма, сели, наводнения, ливня, заморозков, снегопада сверх нормы, действий третьих лиц, молний, пожаров, землетрясений, оползней и др.

Базовое страхование каждого гектара гранатовых садов обойдется фермерам в 40-80 манатов. В случае полной потери урожая фермерам будет выплачена компенсация в размере от 4 500 до 9 000 манатов. За дополнительную плату гранатовые сады можно застраховать от заморозков, болезней растений и потери качества в результате выпадения града.

Решением Кабинета министров также расширен список животных, которых можно застраховать. Помимо дойных коров, можно будет застраховать мясные породы крупного и мелкого рогатого скота - телята, овцы и козы. По новым тарифам, страхование коровы, средняя стоимость которой составляет 1000 манатов, обойдется фермеру в 31-47 манатов, коз стоимостью в 300 манатов - в 10,5 маната, овец стоимостью в 200 манатов - в 7 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qoyunlar 7 manata, nar bağları 40 manata sığortalanacaq

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