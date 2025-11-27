Агрострахование в Азербайджане переходит в цифровой формат

В Азербайджане создаются электронные кабинеты для фермеров, использующих механизм аграрного страхования.

Об этом Report сообщил советник председателя правления Фонда Аграрного Страхования Реван Самедли.

По его словам, фермеры через электронный кабинет cмогут информировать Фонд о происшествиях в своих хозяйствах, знакомиться с заключениями независимых экспертов: "Также фермерам созданы условия для осуществления цифровых платежей".

"Предпринимателям нет необходимости лично обращаться в Фонд агрострахования или его филиалы. Для оформления достаточно позвонить на горячую линию 1651 и сообщить о намерении застраховать хозяйство. Декларации фермеров уже размещены в Электронной информационной системе сельского хозяйства (ЭИССХ), и на основе этих данных можно произвести оформление страхования, а также определить объем страховых выплат, положенных фермеру", - добавил Самедли.

