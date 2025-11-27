Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Агрострахование в Азербайджане переходит в цифровой формат

    АПК
    • 27 ноября, 2025
    • 13:12
    Агрострахование в Азербайджане переходит в цифровой формат

    В Азербайджане создаются электронные кабинеты для фермеров, использующих механизм аграрного страхования.

    Об этом Report сообщил советник председателя правления Фонда Аграрного Страхования Реван Самедли.

    По его словам, фермеры через электронный кабинет cмогут информировать Фонд о происшествиях в своих хозяйствах, знакомиться с заключениями независимых экспертов: "Также фермерам созданы условия для осуществления цифровых платежей".

    "Предпринимателям нет необходимости лично обращаться в Фонд агрострахования или его филиалы. Для оформления достаточно позвонить на горячую линию 1651 и сообщить о намерении застраховать хозяйство. Декларации фермеров уже размещены в Электронной информационной системе сельского хозяйства (ЭИССХ), и на основе этих данных можно произвести оформление страхования, а также определить объем страховых выплат, положенных фермеру", - добавил Самедли.

    .

    фермеры агрострахование цифровизация
    Aqrar Sığorta Fondu: Fermerlər üçün elektron kabinetlər yaradılır

    Последние новости

    13:28

    Министр: Госструктуры Азербайджана и Иордании для расширения сотрудничества создадут необходимые механизмы

    Бизнес
    13:22

    Глава Минздрава Казахстана оказала пассажирке первую помощь на борту самолета

    В регионе
    13:13
    Фото

    Туристические возможности Азербайджана представлены в Саудовской Аравии

    Туризм
    13:13

    Азербайджан и три страны в декабре подпишут соглашение о создании МТМ "Каспий - Черное море"

    Инфраструктура
    13:12

    Агрострахование в Азербайджане переходит в цифровой формат

    АПК
    13:06

    Рашад Набиев: Недостаточная цифровизация тормозит развитие транспортных коридоров

    ИКТ
    13:06

    Еврокомиссар: Интеграция ЦА и Южного Кавказа имеет стратегическое значение для ЕС

    В регионе
    13:04

    Россия закроет генконсульство Польши в Иркутске

    Другие страны
    13:03

    Для аграриев Азербайджана введут страхование от последствий засухи

    АПК
    Лента новостей