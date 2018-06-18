Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 9%

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае текущего года фактическая себестоимость валовой сельхозпродукции составила 1 770,4 млн. манат, из которых 1 462,7млн. манат приходится на долю животноводства, а 307,7 млн. манат – на долю растениеводства.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, рост производства сельхозпродукции составил 8,5%, в том числе 52% в растениеводстве и 2,5% в животноводстве.

Отмечается, что азербайджанские фермеры уже приступили к сбору урожая. До конца мая с полей было собрано 71,7 тонн зерновых, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше в 4,1 раз, собрано 135,4 тыс. тонн картофеля (выше на 66,6 % по сравнению с прошедшим периодом), 217,0 тыс. тонн овощей (выше на 56,2 % по сравнению с прошедшим периодом), 13,1 тыс. тонн фруктов и ягод, что выше на 17,3 % предшествующего показателя, 353,2 тонн листьев зеленого чая (выше на 13,0 %).