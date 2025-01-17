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Аграрный сектор Азербайджана в 2024 году вырос на 1,5%

Аграрный сектор Азербайджана в 2024 году вырос на 1,5% 15:56
АПК
17 января 2025 г. 16:34
Аграрный сектор Азербайджана в 2024 году вырос на 1,5%

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в 2024 году составил 12 млрд 995,2 млн манатов, что на 1,5% больше показателя 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным статистики, в 2024 году стоимость произведенной в стране растениеводческой продукции 6 млрд 162,3 млн манатов (рост на 1,1%), животноводческой - 6 млрд 832,9 млн манатов (рост на 1,7%).

В 2024 году на площади 1,021 млн га было собрано 3 млн 276,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (рост на 0,9%), средняя урожайность составила 31 центнера с га.

Сбор пшеницы составил 1 млн 685,7 тыс. т или 51,4% от объема производства зерновых и зернобобовых культур.

В 2024 году на птицеводческих предприятиях произведено 82,3 тыс. тонн мяса птицы в живом весе и 1 млрд 148,7 млн яиц.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sektor 1,5 % böyüyüb

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