    АБР объявил о планах участия в трансформации агросектора в Азербайджане

    АПК
    • 01 октября, 2025
    • 11:18
    АБР объявил о планах участия в трансформации агросектора в Азербайджане

    Азиатский банк развития (АБР) начали предварительные обсуждения с правительством Азербайджана для сотрудничества в сельском хозяйстве.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель операций в Азербайджане и Туркменистане АБР Марина Роуз Бест (Marina Rose Best) в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

    М. Бест напомнила, что в долгосрочной Стратегии-2030 банка сельское хозяйство выделено как один из семи операционных приоритетов.

    "Мы также включили сельское хозяйство в наши климатические планы. И в этом году мы объявили о 40-миллиардной инвестиционной программе по трансформации продовольственных систем до 2030 года, охватывающей и государственный, и частный сектор. Часть этой программы нашла отражение и в нашей стратегии партнерства с Азербайджаном, реализация которой началась этим летом. Сельское хозяйство для Азербайджана чрезвычайно важно, особенно в контексте планов по экономической диверсификации. Около 36% населения страны занято в сельском хозяйстве, и этот сектор является значимым вкладом в ВВП вне нефтегазовой отрасли. Но несмотря на такую значимость, он остается сильно недоинвестированным: только примерно 1 из 10 гектаров орошаемых земель имеет надлежащие системы орошения", - сказала она.

    Представитель банка отметила, что АБР считает эту сферу крайне приоритетной в сотрудничестве с Азербайджаном.

    "До сих пор наш вклад в сельское хозяйство в Азербайджане был ограниченным, но мы хотим это изменить. Мы уже начали предварительные обсуждения с правительством. В частности, рассматриваем проекты по оценке речных бассейнов, мониторингу и прогнозированию водных ресурсов, поддержке ирригационных систем и внедрению новых технологий, а также обучению фермеров климатически устойчивым культурам и методам управления ими", - добавила М. Бест.

    BCAW2025 АБР Марина Роуз Бест
    ADB Azərbaycanda aqrar sektorun transformasiyasında iştirak planlarını açıqlayıb
    ADB announces plans to participate in transformation of agricultural sector in Azerbaijan

    Лента новостей