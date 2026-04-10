АБР изучает возможности инвестиций в агросектор Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность финансирование в текущем году проектов в сельскохозяйственном секторе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на медиабрифинге, посвященном презентации апрельского обзора Asian Development Outlook (ADO).

По ее словам, на фоне текущего конфликта на Ближнем Востоке одним из факторов давления на инфляцию станет рост цен на удобрения.

"Это напрямую отразится на себестоимости сельскохозяйственного производства в Азербайджане. Мы рассматриваем это как один из ключевых каналов возможного роста продовольственной инфляции. Второй фактор - зависимость от импорта отдельных видов сельхозпродукции из соседних стран. Соответственно, рост цен, например, на картофель или другие продукты, также будет транслироваться в общую инфляцию. В краткосрочной перспективе мы ожидаем ее ускорения, в том числе из-за увеличения производственных затрат", - отметила С. Дуррани-Джамал.

Она подчеркнула, что рост издержек приведет как к удорожанию внутреннего производства, так и к повышению цен на импортируемые продукты питания.

Говоря об участии АБР, глава представительства отметила, что на данный момент банк сосредоточен на проектах в сфере водных ресурсов.

"Мы инвестируем в водную инфраструктуру, поскольку вода является ключевым элементом сельского хозяйства. Речь идет о проектах по водоснабжению и очистке сточных вод, а также о решении проблемы дефицита водных ресурсов. В то же время наше прямое участие в сельском хозяйстве пока реализуется через операции в частном секторе. Однако мы проявляем высокий интерес к расширению присутствия в этом секторе и в течение года изучим соответствующие возможности. Мы уже находимся в тесном взаимодействии с правительством по этому вопросу", - добавила она.