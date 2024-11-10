88-летний хлопковод из Билясувара: Гейдар Алиев в свое время подарил мне автомобиль

88-летний опытный хлопковод из Билясувара Латиф Джафаров на протяжении десятилетий известен в районе своим трудолюбием, в связи с чем заслужил уважение местных жителей.

88-летний опытный хлопковод из Билясувара Латиф Джафаров на протяжении десятилетий известен в районе своим трудолюбием, в связи с чем заслужил уважение местных жителей.

Награжденный орденами "Знак Почета" и Трудового Красного Знамени, а также медалью "Прогресс" Л.Джафаров рассказал о своем жизненном пути в интервью муганскому бюро Report.

"Я родился в 1936 году в Билясуварском районе. Со школьных лет вместе с родителями я выращивал и собирал хлопок. После окончания сельской школы я поступил на агрономическое отделение Сальянского сельскохозяйственного техникума. После завершения учебы получил направление в колхоз села Тязякянд. Некоторое время работал младшим агрономом, агрономом-энтомологом. Позже председатель колхоза назначил меня бригадиром хлопководческой бригады", - рассказывает он.

Л.Джафаров отметил, что в его жизни было много радостных и печальных моментов, каждый из которых незабываем.

"Но воспоминания об одном дне особенно дороги для меня - это приезд общенационального лидера Гейдара Алиева в Билясувар. Он провел встречу с активистами в районном Доме культуры, на которой высоко оценил достижения билясуварских тружеников в хлопководстве. На встрече Гейдар Алиев подарил мне автомобиль "Волга" марки "ГАЗ-24". Моей радости не было предела", - ностальгирует хлопковод.

Л.Джафаров из Билясувара продолжает заниматься хлопководством и уже в 4-й раз проводит комплексное выращивание на площади 30 гектаров.