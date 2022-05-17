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85% сельхоз продукции, производимой в стране, выращивается на орошаемых землях

85% сельхоз продукции, производимой в стране, выращивается на орошаемых землях 80-85% сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Азербайджана, выращивается на орошаемых землях.
АПК
17 мая 2022 г. 12:57
85% сельхоз продукции, производимой в стране, выращивается на орошаемых землях

80-85% сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Азербайджана, выращивается на орошаемых землях.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела контроля землепользования Министерства сельского хозяйства Фирудин Тагиев.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане насчитывается 135 водохранилищ, общая емкость которых составляет 21,5 млрд кубометров воды.

Ф.Тагиев отметил, что большая часть запасов пресной воды Азербайджана формируется за рубежом: "На освобожденных от оккупации территориях находятся 9 водохранилищ и 17 рек. Водные запасы этих рек также велики. Согласно официальному земельному балансу, общая посевная площадь вместе с многолетними насаждениями составляет более 2 млн гектаров. Из этого 1,5 млн гектаров составляют орошаемые земли».

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Версия на азербайджанском языке Ölkədə istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 85 %-i suvarılan torpaqlardan götürülür

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