Золото продолжит падать в цене

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Цена на золото на мировом рынке упала до одномесячного минимума. Как сообщает Report, стоимость унции золота за последний месяц снизилась на 4% и сейчас торгуется по 1 248 долларов США.

Падение цен на золото, наряду с увеличением спроса на рисковые активы на мировых финансовых рынках, связано с повышением Федеральной резервной системой (ФРС) учетной ставки в июне. Аналитическая группа Report отмечает, что, согласно техническим анализам цен на золото, они не могут пробить отметку в 1 300 долларов/унция, вследствие чего наблюдается резкое удешевление золота. Аналитики агентства полагают, что в в ближайшие месяцы цены могут упасть ниже 1 200 долларов - до 1 170 долларов за унцию. Напомним, что сейчас золото продается на 100 долларов или 8,7% дороже, чем в начале года.

Следует отметить, что вчера, 19 июня, председатель ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли поддержал решение о повышении ставки, обосновывая это оживлением рынка труда и, как следствие, ускорением инфляции. Сегодня, 20 июня, председатель Чикагского ФРБ Чарльз Эванс заявил о необходимости поэтапного повышения ключевой ставки с учетом темпов развития американской экономики.

На фоне заявлений ответственных лиц ФРС доллар начал укрепляться, а золото падать в цене.