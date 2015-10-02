​Заседание ООН - место, где все говорят и расходятся - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 70-я юбилейная сессия Генассамблеи ООН продолжается. На заседании выступили главы государств и правительств. Обсуждения продлятся до 3 октября.
В своих выступлениях с самой высокой и влиятельной трибуны международной организации главы различных государств затронули проблемы, беспокоящие их страны и мир в целом.
Самыми запомнившимися из них были выступления президента США Барака Обамы и его российского коллеги Владимира Путина.
В своем выступлении Б.Обама в основном коснулся вопросов демократии, верховенства закона, борьбы с терроризмом, экономического сотрудничества. Глава Белого дома сказал, что США нуждаются в помощи для наведения порядка в мире.
Президент России Владимир Путин затронул схожие проблемы. Правда, он не коснулся тем о демократии и верховенстве закона, однако заявил о борьбе с терроризмом, амбиции государств, экономической ситуации в мире и пр.
В выступлениях лидеров обеих государств прозвучали как прямые, так и косвенные обвинения.
Во время выступления премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу коснулся беспокоящих мир вопросов, в том числе ситуации на Южном Кавказе. Он сказал, что регион занимает значимое место с точки зрения мира и безопасности, однако преобладающие там конфликты и нестабильная ситуация ослабляют регион: "Очень жаль, что конфликты на Южном Кавказе до сих пор остаются нерешенными".
А.Давутоглу отметил важность решения нагорно-карабахского конфликта на основе уважения территориальной целостности Азербайджана: "Мы настойчиво будем продолжать усилия на пути мирного урегулирования конфликта, уважая при этом признанную на международном уровне неприкосновенность, суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики. Это касается и Грузии. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет этой страны".
На сессии также выступил президент Армении Серж Саргсян. Фальсифицируя исторические и международные документы, с высокой трибуны ООН он попытался заразить мир армянской болезнью.
Одна из выдумок С.Саргсяна была связана с так называемым "геноцидом армян", а другая - с оккупированным нагорно-карабахским регионом Азербайджана.
Руководитель Армении именно с трибуны этой структуры исказил 4 резолюции Совбеза ООН.
Отметим, что Совбез ООН принял 4 резолюции касательно находящегося под оккупацией нагорно-карабахского региона Азербайджана. Это - резолюция №822 от 30 апреля 1993 года, резолюция №853 от 29 июля 1993 года, резолюция №874 от 14 октября 1993 года и резолюция №884 от 12 ноября 1993 года.
В указанных документах нашел отражение вопрос о территориальной целостности Азербайджана.
Исказив принятую договоренность о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе, С.Саргсян описал ее как "мирное" соглашение.
Он также не постеснялся навязать миру то, что якобы в документе армянская община Нагорного Карабаха признается как "сторона".
Однако во всех международных документах и проводимых официальным Баку переговорах Азербайджан обещал армянским гражданам Карабаха автономию и всегда заявлял и заявляет, что желает выхода Армении с оккупированных территорий.
В своем выступлении президент Украины Петр Порошенко также затронул конфликт в Нагорном Карабахе: "На протяжении десятилетий Россия создала вокруг себя нестабильную полосу. Сюда входят Нагорный Карабах, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и Донбасс. Указанные затянувшиеся конфликты либо поддерживаются Россией, либо напрямую связаны с ней".
Анализируя происходящие процессы и прозвучавшие в ходе 70-й сессии Генассамблеи ООН выступления, можно прийти к следующим выводам:
- все государства заявили, что проклинают террор и страдают от него;
- отметили, что хотят жить в мире и спокойствии;
- придали важное значение экономическому сотрудничеству;
- выразили обеспокоенность происходящими на севере Африки, в Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане процессами;
- говорили о проблемах беженцев;
- страны признали, что террористическая группировка ИГ является источником опасности для всех государств;
- была отмечена важность демократии;
- заявили, что охрана окружающей среды является приоритетом;
- отметили важность мирного урегулирования конфликтов переговорным путем;
- были выдвинуты взаимные обвинения;
- коснулись защиты прав человека и верховенства закона;
- положительно отзывались об исламской религии;
- заявили об угрозе атомного оружия и пр.
Из заявлений стало ясно, что ведущие государства мира не смогли продвинуться дальше комментариев касательно наблюдающихся в международном мире процессов.
В выступлениях, касающихся ситуации на Среднем Востоке, Южном Кавказе и Украине, вновь не указали основного виновника. Оправдывались как правые, так и виноватые. Иными словами, все поговорят и разойдутся.
Однако существует же истина. Что бы ни говорили главы ведущих государств мира, мировое сообщество знает правду.
Известны как оккупанты Нагорного Карабаха, так и зачинщики процессов, происходящих на Среднем Востоке.
Затаиться не могут также и те, кто стоит за гибридной войной.
Естественно, ООН является местом, где можно затронуть происходящие в мире процессы и найти выход из существующих проблем.
Наряду с этим есть немало вопросов, которые остаются нерешенными, несмотря на их продолжительное обсуждение в международной структуре.
Именно это и дискредитирует ООН. Поэтому предлагается внести в деятельность организации структурные изменения.
Для того, чтобы охарактеризовать положение организации, достаточно указать на невыполнение на протяжении 22-х лет 4-х резолюций касательно Нагорного Карабаха.
Значит, вся надежда на амбициозные государства и создаваемые ими между собой неофициальные структуры. Жаль, что они слишком долго согласовывают что-то между собой...
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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