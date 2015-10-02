​Заседание ООН - место, где все говорят и расходятся - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 70-я юбилейная сессия Генассамблеи ООН продолжается. На заседании выступили главы государств и правительств. Обсуждения продлятся до 3 октября.

В своих выступлениях с самой высокой и влиятельной трибуны международной организации главы различных государств затронули проблемы, беспокоящие их страны и мир в целом.

Самыми запомнившимися из них были выступления президента США Барака Обамы и его российского коллеги Владимира Путина.

В своем выступлении Б.Обама в основном коснулся вопросов демократии, верховенства закона, борьбы с терроризмом, экономического сотрудничества. Глава Белого дома сказал, что США нуждаются в помощи для наведения порядка в мире.

Президент России Владимир Путин затронул схожие проблемы. Правда, он не коснулся тем о демократии и верховенстве закона, однако заявил о борьбе с терроризмом, амбиции государств, экономической ситуации в мире и пр.

В выступлениях лидеров обеих государств прозвучали как прямые, так и косвенные обвинения.

Во время выступления премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу коснулся беспокоящих мир вопросов, в том числе ситуации на Южном Кавказе. Он сказал, что регион занимает значимое место с точки зрения мира и безопасности, однако преобладающие там конфликты и нестабильная ситуация ослабляют регион: "Очень жаль, что конфликты на Южном Кавказе до сих пор остаются нерешенными".

А.Давутоглу отметил важность решения нагорно-карабахского конфликта на основе уважения территориальной целостности Азербайджана: "Мы настойчиво будем продолжать усилия на пути мирного урегулирования конфликта, уважая при этом признанную на международном уровне неприкосновенность, суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики. Это касается и Грузии. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет этой страны".

На сессии также выступил президент Армении Серж Саргсян. Фальсифицируя исторические и международные документы, с высокой трибуны ООН он попытался заразить мир армянской болезнью.

Одна из выдумок С.Саргсяна была связана с так называемым "геноцидом армян", а другая - с оккупированным нагорно-карабахским регионом Азербайджана.

Руководитель Армении именно с трибуны этой структуры исказил 4 резолюции Совбеза ООН.

Отметим, что Совбез ООН принял 4 резолюции касательно находящегося под оккупацией нагорно-карабахского региона Азербайджана. Это - резолюция №822 от 30 апреля 1993 года, резолюция №853 от 29 июля 1993 года, резолюция №874 от 14 октября 1993 года и резолюция №884 от 12 ноября 1993 года.

В указанных документах нашел отражение вопрос о территориальной целостности Азербайджана.

Исказив принятую договоренность о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе, С.Саргсян описал ее как "мирное" соглашение.

Он также не постеснялся навязать миру то, что якобы в документе армянская община Нагорного Карабаха признается как "сторона".

Однако во всех международных документах и проводимых официальным Баку переговорах Азербайджан обещал армянским гражданам Карабаха автономию и всегда заявлял и заявляет, что желает выхода Армении с оккупированных территорий.

В своем выступлении президент Украины Петр Порошенко также затронул конфликт в Нагорном Карабахе: "На протяжении десятилетий Россия создала вокруг себя нестабильную полосу. Сюда входят Нагорный Карабах, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и Донбасс. Указанные затянувшиеся конфликты либо поддерживаются Россией, либо напрямую связаны с ней".

Анализируя происходящие процессы и прозвучавшие в ходе 70-й сессии Генассамблеи ООН выступления, можно прийти к следующим выводам:

- все государства заявили, что проклинают террор и страдают от него;

- отметили, что хотят жить в мире и спокойствии;

- придали важное значение экономическому сотрудничеству;

- выразили обеспокоенность происходящими на севере Африки, в Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане процессами;

- говорили о проблемах беженцев;

- страны признали, что террористическая группировка ИГ является источником опасности для всех государств;

- была отмечена важность демократии;

- заявили, что охрана окружающей среды является приоритетом;

- отметили важность мирного урегулирования конфликтов переговорным путем;

- были выдвинуты взаимные обвинения;

- коснулись защиты прав человека и верховенства закона;

- положительно отзывались об исламской религии;

- заявили об угрозе атомного оружия и пр.

Из заявлений стало ясно, что ведущие государства мира не смогли продвинуться дальше комментариев касательно наблюдающихся в международном мире процессов.

В выступлениях, касающихся ситуации на Среднем Востоке, Южном Кавказе и Украине, вновь не указали основного виновника. Оправдывались как правые, так и виноватые. Иными словами, все поговорят и разойдутся.

Однако существует же истина. Что бы ни говорили главы ведущих государств мира, мировое сообщество знает правду.

Известны как оккупанты Нагорного Карабаха, так и зачинщики процессов, происходящих на Среднем Востоке.

Затаиться не могут также и те, кто стоит за гибридной войной.

Естественно, ООН является местом, где можно затронуть происходящие в мире процессы и найти выход из существующих проблем.

Наряду с этим есть немало вопросов, которые остаются нерешенными, несмотря на их продолжительное обсуждение в международной структуре.

Именно это и дискредитирует ООН. Поэтому предлагается внести в деятельность организации структурные изменения.

Для того, чтобы охарактеризовать положение организации, достаточно указать на невыполнение на протяжении 22-х лет 4-х резолюций касательно Нагорного Карабаха.

Значит, вся надежда на амбициозные государства и создаваемые ими между собой неофициальные структуры. Жаль, что они слишком долго согласовывают что-то между собой...