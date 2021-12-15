"Зангезурский коридор" – Запад одобряет справедливую позицию Азербайджана

Азербайджанские земли освобождены от оккупации, конфликт исчерпан. Территория Азербайджана больше не является предметом дискуссий и полемики. А значит, канул в лету и пресловутый "статус". В интервью испанскому изданию "El Pais" президент Азербайджана Иль

Азербайджанские земли освобождены от оккупации, конфликт исчерпан. Территория Азербайджана больше не является предметом дискуссий и полемики. А значит, канул в лету и пресловутый "статус". В интервью испанскому изданию "El Pais" президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто заявил о том, что спекуляции на эту темы обречены на провал. "Позиция Азербайджана открыта и ясна. Мы хотим мира, мы не хотим войны", - заявил глава азербайджанского государства.

Победа, одержанная Азербайджаном в Отечественной войне, изменила повестку региона. Теперь на столе переговоров вопросы демаркации и делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, подписание мирного договора, начало двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Одна из наиболее актуальных тем - открытие “Зангезурского коридора”. Этот вопрос нашел свое отражение в пункте 9 трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года.

Армения должна выполнить свое обязательство по этой статье. Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул этот вопрос на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Глава государства отметил, что правовой режим "Зангезурского коридора" должен быть идентичен Лачынскому коридору.

“Открытие региональных транспортных коммуникаций важно для нашего региона. Зангезурский коридор - это не только выход в Нахчыванскую Автономную Республику, но и возможность соединения Армении с Ираном посредством железнодорожных линий. Он также свяжет Армению с Россией через Азербайджан", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Сегодня у Армении нет таких возможностей, доступа к таким связывающим железнодорожным коммуникациям. В итоге это создаст благоприятные возможности для всего региона”, - добавил глава государства.

"На данном этапе мы достигли договоренности о строительстве железнодорожного сообщения из Азербайджана через Армению в Нахчыванскую Автономную Республику, а также о строительстве автомагистрали. Но точный маршрут автомагистрали еще не определен. Это вопрос будущих обсуждений", - заявил президент Ильхам Алиев.

По итогам трехсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность о прокладке железной дороги вдоль "Зангезурского коридора". Таким образом, Азербайджан доказал, что является медиатором мирных инициатив на Южном Кавказе, государством, выступающим за мир, безопасность и сотрудничество. Официальный Баку тем самым продемонстрировал, что является надежным партнером Европейского союза и стран региона. Можно предположить, что в перспективе НАТО и Европейский Союз именно посредством Азербайджана будут обеспечивать безопасность в регионе и содействовать развитию регионального сотрудничества. Открытие "Зангезурского коридора" может считаться важным шагом в направлении обеспечения интересов Азербайджана с точки зрения стратегической безопасности.

Таким образом, Европейский Союз и НАТО выразили согласие с реальностью, созданной Азербайджаном в регионе, и новыми векторами деятельности, обусловленными этой реальностью. "Зангезурский коридор" может стать коридором, соединяющим Южный Кавказ с Европейским Союзом.