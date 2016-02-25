​Выборы в Исламской Республике, регион, который изменится, новый Иран - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля параллельно пройдут выборы в иранский парламент и Совет экспертов.

В связи с этим хотим довести до вашего внимания некоторые сведения.

Министерством внутренних дел страны зарегистрировано 6 220 человек из числа желающих участвовать в парламентских выборах. Хотя сначала заявления для участия в выборах подали 12 123 человека.

В Иране избиратели получают право голосовать в 18 лет. Возрастной предел кандидата должен составлять 30-75 лет. В голосовании примут участие 54 млн. 915 тыс. избирателей. В день выборов будут действовать 53 000 избирательных пунктов.

Иранский парламент состоит из одной палаты и 290 депутатов, срок полномочий которых 4 года.

Новый парламент приступит к деятельности через 3 месяца - 27 мая 2016 года.

Согласно Конституции, религиозным меньшинствам, евреям, христианам и представителям огнепоклонников выделена квота.

Среди кандидатов на парламентские выборы X созыва есть также 9 армян. Их кандидатура поддерживается дашнаками. Как правило, выделяемое в парламенте для христиан 2 депутатских места предоставляется армянам.

Высшей структурой страны является Меджлис совета экспертов (Меджлисе-Шурайе-Хубреган), который избирает верховного лидера страны. Сейчас на этой должности Сейид Али Хаменеи. До этого верховным лидером Ирана был аятолла Хомейни.

На 88 мест в Совете претендует 161 кандидат.

Члены Совета, сформированного из религиоведов и знатоков шариата, избираются на 8 лет.

В выборах идет борьба между реформаторами и консерваторами (сторонники жесткой линии).

В ходе предвыборной кампании реформаторов, также являющихся сторонниками президента страны Хасана Рухани, возглавляемый Магомедрзой Арифом "Союз сторонников реформаторов и правительства" участвует с лозунгом "Надежда и стабильность, прогресс в экономике!".

Консерваторы же, принимающие участие в возглавляемой бывшим председателем иранского парламента Гуламали Хаддадом Адилем кампании, объединились под лозунгом "Жизнь, безопасность, прогресс!".

Они также поддерживают Хаменеи.

Не исключается, что интересная борьба будет идти и в Совете экспертов.

Отказ от регистрации кандидатуры в членство Совета внука лидера Исламской революции в Иране Хомейни Хасана Хомейни также является показателем этого. На первый взгляд кажется, что между двумя сторонами - реформаторами и консерваторами идет борьба. Правда в определенном смысле между этими двумя условными сторонами борьба все же преобладает.

Выражая свое отношение к подготовленному телеканалом BBC репортажу о выборах, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана, генерал бригады Масуд Джазаири сказал: "Уже некоторое время англичане вмешиваются во внутренние дела Ирана под предлогом предстоящих в этой стране парламентских выборов и выборов в Совет экспертов.

В данном вопросе министерство иностранных дел Ирана должно оказать давление на правительство Великобритании и посольство этой страны в Тегеране и не позволить англичанам принять какие-либо действия. Демонстрируемое министерством перед Великобританией спокойствие вызывает подозрения".

Противоположная сторона также не стояла без дела. Как отметил считающийся исламистом заместитель президента Шахиндухт Моллаверди, в одной из деревень иранской провинции Систан-Балуджистан все мужчины были казнены за причастность к продаже наркотиков. В то время президентом страны был консерватор Махмуд Ахмединежад. В предвыборных выступлениях аятоллы Сейида Али Хаменеи прозвучали основные направления, связанные с будущим Ирана. Верховный лидер страны заявил о намерении создать религиозный и не идущий на обманы США парламент, либо же сформировать подобный меджлис.

В целом, Хаменеи выступает с критикой в адрес Запада и в своих заявлениях не изменил поведения в его отношении: "Я не устану говорить правду. С первых же дней революции враг был против Контрольного совета ("Шурайе-Негахбан" - эта структура считается основной структурой руководства - С.И.)... Меджлис, который боится Америки, может уничтожить страну".

Таким образом, 26 февраля в Иране пройдет самая крупная политическая акция после отмены экономических санкций. Ход событий в Сирии и Иране в какой-то степени повлиял на усиление иранской властью своей позиции в регионе.

Первый парламент в период правления 5-го президента Ирана Мухаммеда Хатеми в основном состоял из реформаторов. В то время консерваторы вели против них борьбу. Учитывая свои полномочия, Хаменеи, соблюдение нейтралитета которым было важным условием, в некоторых случаях вмешивался в ситуацию.

С этой точки зрения, не верится, чтобы консерваторы передали реформаторам нынешнее превосходство. Так как они считают, что во главе применяемой властью политики стоит Хаменеи и именно они являются авторами санкций и превосходств, достигнутых в связи с ситуацией в регионе.

Другими словами, представители данного течения хотят, чтобы Запад считался с консерваторами, а реформаторов признал в качестве исполнителей. Кроме этого, следует также подчеркнуть, что проводимые в Иране выборы являются повторением, где поменялись лишь имена и фамилии некоторых кандидатов в депутаты. Политические и идеологические лозунги и принципы ("Смерть Америке!", "Смерть Израилю!") остались неизменными.

В целом, за последние 37 лет в Иране не наблюдалось никаких серьезных изменений с политической, культурной и экономической точек зрения. Не исключается, что новый парламент будет таким, каким пожелают его видеть консерваторы. Можно также предположить, что изменения в Иране в большинстве своем зависят от возможной в Сирии и Ираке стабильности.

Вдобавок, можно сказать, что в стране отсутствует оппозиционная политическая организация, способная к изменениям внутри страны. Тогда появление в стране новой ситуации в большинстве своем зависит от власти и сил, не желающих мириться с ситуацией внутри страны. Наиболее вероятно, что изменения в Иране будут произведены именно этими силами.

Поэтому вне зависимости от правил проведения выборов и победы той или иной линии в указанной политической кампании, можно сказать, что Иран уже не будет прежним. То есть, вполне возможно, что в меняющемся регионе будет новый Иран.