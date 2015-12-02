​Выбор Азербайджана при российско-турецкой напряженности - АНАЛИТИКА

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сбитый Турцией российский военный самолет привел к новой ситуации в регионе. Российские политические и экспертные круги до сих пор находятся в истеричном состоянии. Некоторые высказывают такие уму непостижимые предложения, как "предоставим ПКК оружие", "разрушим Турцию изнутри", "воспользуемся армянами против Турции".

В случае избрания Кремлем этого пути, результаты отрицательно скажутся на российско-турецких отношениях и оба государства будут на грани войны.

Во всех случаях можно прогнозировать, что события будут развиваться по одному из двух вариантов:

Первый вариант. Россия расширит объем военного участия в Сирии, увеличит на границе с Турцией количество зенитно-ракетных установок.

В случае пересечения каким-либо турецким самолетом сирийской границы, российские зенитно-ракетные установки попытаются сбить его.

Этим, Россия пытается добиться "ничьи". Кроме того, посредством курдских группировок в Сирии Россия может переправить оружие ПКК.

Второй вариант. Через некоторое время российские власти попытаются смягчить напряженность в отношениях с Турцией.

Для этого возможно учреждение двусторонней военной комиссии, которая займется расследованием вопроса о сбитии самолета. Цель комиссии будет заключаться в предотвращении в дальнейшем инцидентов на границе. Россия продолжит экспорт газа в Турцию и не откажется от строительства в Турции АЭС.

В политических и экспертных кругах России должны осознать, что давления и оскорбления в адрес Турции вызывают недовольство и в дружественных с Россией тюркоязычных государствах.

Это в будущем может отрицательно сказаться на отношениях этих государств с Россией.

Выбор за Россией. В случае, если Кремль отдаст предпочтение первому варианту, это послужит полному замораживанию отношений между двумя странами и обострению напряженности. Если же Россия выберет второй вариант, можно будет говорить о нормализации отношений с Турцией.

Однако, во всех случаях, интересы Москвы и Анкары будут пересекаться до тех пор, пока идет война в Сирии и Кремль поддерживает власть Асада.

Обострение российско-турецких отношений не отвечает также интересам Азербайджана. В напряженной ситуации между Россией и Турцией официальный Баку придерживается нейтральной позиции. Несмотря на это, Турция является военно-стратегическим союзником Азербайджана.

В решении нагорно-карабахского конфликта Анкара поддерживает справедливую позицию Азербайджана. В течение года между Азербайджаном и Турцией неоднократно проводятся военные учения. Программа военных учений подготовлена и на 2016 год. Не случайно, что после определения состава турецкого правительства, свой первый визит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершил 27 ноября именно в Баку. На встрече с Чавушоглу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о продолжении стратегических связей с Турцией.

Обострение российско-турецких отношений служит интересам армянских властей, сепаратистов и армянского лобби. В обострении российско-турецких отношений они преследуют три цели:

Первая цель заключается в том, чтобы Россия увеличила поддержку Армении и армянского лобби в вопросе признания "геноцида армян";

Вторая цель состоит в том, чтобы Россия расширила военные базы в Армении и разместила в них современную военную технику;

Третья же цель заключается в том, чтобы при решении нагорно-карабахского конфликта Россия не учла интересов Азербайджана.

В целом, на фоне обострения российско-турецких отношений, информация о том, что "Россия повлияет на Ереван для освобождения прилегающих к Нагорному Карабаху районов", потеряла свою актуальность.

Учитывая тот факт, что Азербайджан является союзником Турции, Кремль не будет заинтересован в решении территориальной проблемы союзника Анкары. Однако, данный фактор не ограничивает возможности Азербайджана воспользоваться правом освобождения своих оккупированных территорий.

Эльхан Шахиноглу, специально для Report