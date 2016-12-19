Возможные последствия полного перехода на режим "плавающего курса" в Азербайджане - АНАЛИТИКА

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Полный переход на режим "плавающего курса" в перспективе может привести к еще большему подорожанию доллара.

Аналитическая группа Report проанализировала возможные последствия для местного валютного рынка полного перехода на режим "плавающего курса", предусмотренного в "Стратегической дорожной карте по перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики".

По мнению аналитиков агентства, после обеспечения полного перехода на "плавающий курс" на валютных аукционах, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР), курс доллара больше не будет контролироваться: "Иными словами, долларовая масса будет продаваться тому коммерческому банку, который предложит более высокий курс. Это приведет к резкому росту курса доллара. После роста курса до определенного уровня, население, банки и другие субъекты, имеющие долларовые накопления, начнут продавать валютные резервы. В результате, после резких колебаний доллар найдет свою реальную цену. Однако до этого ожидаются резкие колебания цен на валютном рынке".

Отметим, что проводимая ЦБА за последние два месяца стерилизация манатной массы препятствует резкому укреплению доллара. Тем самым, сжатие манатной денежной массы ограничивает возможности конвертации иностранной валюты с высоким обменным курсом. После перехода на свободный курс купля-продажа валюты в коммерческих банках будет полностью возобновлена, и необходимости в "черном рынке" больше не будет. "Мы прогнозируем ликвидацию маржи купли-продажи. Официальный обменный курс ЦБА будет устанавливаться на основе среднего курса, формирующегося на свободном валютном рынке", - говорят аналитики.

"Мы предполагаем рост курса доллара до уровня 2,50 AZN/USD, а затем его стабилизацию в пределах 2,20 AZN/USD после резких колебаний. Этот уровень обеспечит также снижение объемов импорта. Естественно, в 2017 году ожидается двузначная инфляция. Предотвратить рост инфляции можно с помощью жесткой монетарной политики. Однако нынешний экономический спад может еще более ускориться", - добавили эксперты агентства.

Аналитическая группа Report в связи с возможными колебаниями на валютном рынке предупреждает, что гражданам, имеющим валютные накопления, следует держаться подальше от процессов на валютном рынке и отказаться от спекулятивных операций.

Аналитики отмечают, что в следующем году трансферт средств ГНФАР в госбюджет в объеме 6,1 млрд. манатов или 3,5 млрд. долларов по текущему курсу не соответствует объему импорта Азербайджана: "Так, даже если курс доллара не вырастет, продажа на валютном аукционе средств в объеме 3,5 млрд. долларов будет означать сокращение импорта в Азербайджане на 60% по сравнению с 2016 годом, что невозможно. В лучшем случае Азербайджан может сократить импорт на 20% - до 7 млрд. долларов. Отметим, что в 2016 году объем импорта достаточно сократился во многих областях. Если учесть, что, по итогам отчета за третий квартал, в инвестиционном портфеле ГНФАР манатные активы равны 1,87 млрд. долларов, эта цифра может увеличиться вдвое к концу года и использоваться в трансфертах в госбюджет".