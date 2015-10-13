​Эксперты: Военная поддержка Россией Сирии может таить в себе риски для Южного Кавказа - МНЕНИЕ

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Прямая военная поддержка Россией Сирии может таить в себе определенные риски для Южного Кавказа, считают эксперты.

"Опасность распространения радикализма на Южном Кавказе есть, и с этим нужно считаться", - заявил Report политолог Тофиг Аббасов, комментируя возможное распространение радикального ислама на Кавказе.

"Чтобы вирус этой болезни не распространился по свету, нужно его искоренять там, на месте", - отметил эксперт.

По его словам, первая коалиция, которую возглавляли США, провалилась. "Это была имитация борьбы с ИГИЛ", - cчитает политолог.

Он отметил, что Россия застала западную коалицию врасплох, показав, как необходимо бороться с "псевдоисламистами".

По мнению Т.Аббасова, история знает прецеденты, когда Запад сам же создавал экстремистские организации против своих врагов, а после их же креатура поворачивала оружие против него. "Потому рано или поздно исламисты ИГИЛ восстанут против и США, против Саудовской Арваии, и Иордании, которые нелепо заигрывают с Аль-Багдади", - считает политолог.

В качестве возможных вариантов уничтожения ИГ эксперт предложил заблокировать их на севере Ирака и Сирии и не дать выйти за пределы мятежных зон.

В свою очередь ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин отметил, что ИГ достаточно непростая структура, и очень сложносочиненная.

"Есть некий "комиссарский" актив, есть тысячи "примкнувших" со всего света, - вот почему ИГИЛ на порядок успешнее всяких прочих "повстанцев". Причем это наслаивается на межплеменные, межклановые отношения в Ираке и Сирии", - отметил эксперт.

А.Кузьмин считает, что даже в случае полного разгрома "Исламского государства", нейтрализовать всех боевиков не получится - они растекутся и убегут. "И тогда вероятны попытки повторения известного по недавнему прошлому, и не столько исчерпанного, сколько загнанного "под спуд", в Чечне, Дагестане и так далее", - считает А. Кузьмин.

По его словам, "проблема Башара Асада в том, что изначально надо было действовать жестко, чтоб показать неприемлемость издержек", однако он действовал недостаточно решительно, что в итоге вылилось в куда большую кровь.

В качестве превентивных мер распространения радикализма в регионе, политолог предложил нормализацию ситуации с подготовкой мусульманского духовенства.

В свою очередь грузинский эксперт по Ближнему Востоку, иранист Василий Папава заявил Report, что прямая военная поддержка России правительства Сирии может таить в себе определенные риски и для государств Южного Кавказа. "Как известно, с Грузии в Сирию воевать против правительства Асада отправились порядка 200-300 граждан страны - этнических грузин среди них фактически нет, в основном это чеченцы-кистинцы. Если доселе у боевиков была хотя бы определенная надежда в обозримом будущем свергнуть сирийское правительство, то после вступления в войну России, такие шансы сведены практически к нулю. Им остается сделать выбор: или погибнуть в этой мясорубке или же сдаться на милость властям", - отметил эксперт. По его словам, есть еще и третий путь, к которому они могут прибегнуть, а именно, вернуться обратно на Кавказ и попытаться "отомстить России". "В связи с этим, перед грузинским руководством встает следующая дилемма: особый контроль контрольно-пропускных пунктов и усиление пограничного контроля, инициация сотрудничества с Ереваном и Баку по каналам спецслужб и обмен информацией", - отметил В.Папава. Он выразил мнение, что в условиях нарастания противоборства на Ближнем Востоке, лишь координированные действия закавказских государств смогут обеспечить мир и стабильность в регионе.