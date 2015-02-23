​Внесена ясность в вопрос, по какому курсу граждане будут погашать задолженности по кредитам - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Решение Центрального банка в связи с девальвацией маната в последние дни вызвало беспокойство в обществе. Это больше всего беспокоит граждан, которые осуществляют периодические выплаты кредитным организациям и жилищно-строительным кооперативам.

Адвокат Садиг Эфендиев прокомментировал ситуацию Report.

В первую очередь граждан, находящихся в кредитных отношениях с кредитными организациями, интересует вопрос, по новому или старому курсу они должны будут погашать кредит: "Граждан вводит в заблуждение тот факт, что кредит, взятый в долларах США, они оплачивают в манатах. Однако они должны иметь в виду, что здесь главным является не то, в какой валюте погашается кредит, а то, в какой валюте выражен предмет кредитного договора. Другими словами, средство погашения задолженности не должно приравниваться к предмету кредитного договора. Погашение задолженности по кредитному договору, предмет которого выражен в иностранной валюте (например, в долларах США), в манатах осуществляется в соответствие с законодательством. Так, согласно статье 19 Конституции АР, использование на территории Азербайджанской Республики в качестве средства оплаты помимо маната других денежных единиц запрещается. Таким образом, те граждане, которые получили кредиты в долларах США, а оплату производят в манатах, при изменении курса должны производить оплату в соответствие с курсом.

Наряду с этим надо иметь в виду, что согласно ст. 439.1 Гражданского Кодекса АР, если одной из сторон является иностранное физическое или юридическое лицо, стороны вправе определить денежное обязательство и в иностранной валюте, если это не запрещено законом. Это означает, что местные юридические и физические лица не могут заключать договора, выраженные в иностранной валюте. Иначе заинтересованная сторона может выдвинуть требование в судебном порядке о признании договора недействительным.

Кроме того, вполне вероятно, что предмет кредитного договора может быть выражен в национальной валюте, то есть в манатах, и тогда кредитор (например, жилищно-строительный кооператив) при снижении курса маната прибавляет разницу к сумме выплаты. В таком случае, должник должен обратить внимание на условия договора. Если договор предусматривает индексацию суммы задолженности в случае девальвации маната по отношению к доллару США, оплата будет производиться с указанной разницей. В случае же, если это не предусмотрено договором, девальвация не окажет влияние на сумму задолженности, и оплата будет производиться в прежнем порядке. Так, согласно ст. 439.7 Гражданского Кодекса, вопрос об определении суммы задолженности при изменении курса оставляется на усмотрение сторон в диспозитивном порядке.