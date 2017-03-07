Визит в Армению "весомых" российских фигур, грань обсуждений нагорно-карабахского конфликта - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ За последние три дня Армению посетили двое высокопоставленных российских официальных лиц.

В начале марта в Ереване побывал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. На встрече с председателем армянского парламента Галустом Саакяном он заявил, что официальная Москва держит под постоянным контролем вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "Вы знаете, с каким вниманием Россия относится к данному вопросу в рамках Венских договоренностей, и договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге".

Вячеслав Володин

По его словам, оказываются усилия для максимального решения конфликта и ликвидации напряженности в регионе.

Вчера Армению посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Распространилась информация о проведении им в Ереване консультаций по вопросам безопасности между двумя странами.

Н.Патрушев считается одним из "весомых" российских фигур. С этой точки зрения можно также предположить, что его визит говорит о более серьезных стремлениях.

8 марта президент Армении Серж Саргсян посетит Францию, а 14 марта – Россию. Предусмотрены его встречи с президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.

Николай Патрушев

Не исключается, что С.Саргсян также коснется в Париже и Москве конфликта в оккупированном Арменией нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

22 февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. До начала встречи главы МИД приняли участие на открытии выставки, посвященной 25-летию создания дипломатических связей между Россией и Арменией. Кстати, в прошлом году между Э.Налбандяном и С.Ларовым прошло 20 встреч. На всех встречах главы МИД обсудили вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Вчера министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече обсудили вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

На пресс-конференции, проведенной после встречи с главой МИД Азербайджана, С.Лавров сказал: "В рамках различных форматов Россия окажет сторонам помощь в поиске соответствующих путей решения нагорно-карабахского конфликта. В решении нагорно-карабахского конфликта нужен прогресс".

Э.Мамедъяров отметил о необходимости вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Он отметил, что риторика армянской стороны не соответствует действиям, направленным к мирному решению конфликта.

Рекс Тиллерсон

"Мы поговорили об урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Россия продолжит оказывать помощь в вопросе поиска путей приемлемого решения для сторон как в формате трехсторонних встреч между Россией, Азербайджаном и Арменией, так и в рамках двусторонних встреч между Баку и Ереваном", - подчеркнул С.Лавров.

По его словам, Россия принимает все возможные шаги по принципиальным подходам, сформированным также с участием других сопредседателей Минской группы ОБСЕ – США и Франции. Глава МИД России также выразил удовлетворение уровнем переговоров.

Официальный Вашингтон также продемонстрировал, что небезразличен к нагорно-карабахскому конфликту. Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Э.Налбандяном, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал: "США продолжат активную поддержку мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

США являются международным посредником и страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, сформированной для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Переговоры Р.Тиллерсона лишь с официальным представителем Армении, не может считаться хорошим явлением. В это время нарушается нейтралитет и баланс в миссии посредника…

Не задерживаясь на данном вопросе, мы вновь хотим направить внимание на визит официальных представителей России в Армению.

Серж Саргсян, Карен Карапетян

Уже и в России не скрывают, что Армения является форпостом. Видимо, официальные лица в Ереване также довольны этим состоянием своей страны. Однако, впереди парламентские выборы. До начала этой политической кампании остается менее месяца. Согласно новой Конституции Армении, страна будет управляться в новой форме. А это представляет для Москвы немаловажное значение с точки зрения политического направления новых кадров.

Не секрет, что премьер-министр Армении Карен Карапетян приобрел опыт в стенах российского "Газпрома". Поручение ему управление страной в новом периоде является для России самым оптимальным вариантом. Согласно результатам последнего опроса, 81% респондентов заявили, что довольны его деятельностью.

Однако, видимо, эта ситуация пока не полностью удовлетворяет некоторые силы в Армении и Сержа Саргсяна. Можно предположить, что Саргсян не хочет отказываться от желания стать премьер-министром, чтобы, на основе новой Конституции, вновь остаться у власти. А это может вызвать волну протестов в стране, что является нежелательным для сил, желающих удержать Армению в своих руках.

Они опасаются, что в результате переполоха страна может выйти из-под контроля. Другими словами, потеря Армении означает также для России серьезное ослабевание на Кавказе.

Поэтому, всплывает истинная суть визита в Ереван таких ведущих российских фигур, как Володин и Патрушев. Вячеслав Володин возглавляет Администрацию президента России, а Николай Патрушев – Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Их прежняя и нынешняя должности могут помочь в вопросе внесения ясности в перечисленные выше вопросы.

Когда в Армении проходят президентские или парламентские выборы, из России в Ереван едет подобная "тяжелая артиллерия". Во время посещения в предыдущие годы Еревана, нынешний министр обороны России Сергей Шойгу не скрывал поддержку ими повторного становления Сержа Саргсяна президентом Армении.

Поэтому, мы можем прийти к заключению, что визит официальных представителей России служит определению результата парламентских выборов в Армении.

Значит тенденция политического курса, который осуществит будущая власть в Армении, в большей степени зависит от России, нежели от США. Что же касается телефонного разговора между Рексом Тиллерсоном и Эдвардом Налбандяном, это может расцениваться как напоминание Белым домом о себе на фоне нынешних событий.

В действительности, ни Россия, ни США, ни Франция не выглядят заинтересованными в освобождении удерживаемых под оккупацией территорий Азербайджана. Главный тезис их выступлений следующий: мирное урегулирование конфликта, соблюдение режима прекращения огня, уменьшение напряженности.

Безусловно, азербайджанская сторона также согласна с этими тезисами. Однако, до сих пор выдвигаемые ими тезисы не оказывают помощи в освобождении азербайджанских территорий от оккупации.

В этих условиях Азербайджан может также воспользоваться своим правом и прибегнуть к другим средствам для восстановления своей территориальной целостности и освобождения земель.

Так что, хотя в последние дни официальные представители США и России делают заявления касательно решения нагорно-карабахского конфликта, не видно, что это может повлиять на завершение оккупации.

Таким образом, уже долгие годы нагорно-карабахский конфликт не может перейти планку обсуждений и переговоров.