Визит Трампа в Саудовскую Аравию - несозданный "мусульманский НАТО" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп, совершив свой первый визит в Саудовскую Аравию, нарушил традиции своих предшественников. Президенты США свои первые визиты, как правило, совершают либо в Канаду, либо в Мексику.

Первый визит Д. Трампа в Королевство Саудовская Аравия может считаться показателем значимости этой страны для США. Отметим, что президент США 20-21 мая побывал в Саудовской Аравии. 22-23 мая он находится с визитом в Израиле. Он встретился с главой еврейского государства Биньямином Нетаньяху и проведет встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Для встречи с Папой Римским Фрациском 24 мая Д. Трамп направится в Ватикан, оттуда 25 мая он отправится в Брюссель для участия в саммите НАТО. Д. Трамп 26 мая поедет в Италию для участия на встрече лидеров "Большой семерки" (G-7) на Сицилии.

Без всякого сомнения, на всех этих встречах ожидается обсуждение вопросов борьбы с терроризмом, нынешнего состояния и будущего Сирии, повышения роли коалиции в борьбе против террористической ИГИЛ и других вопросов, представляющих интерес для международной общественности. Одной из основных тем обсуждения в ходе визитов Д. Трампа в Саудовскую Аравию и Израиль был Палестино-израильский конфликт, решение которого затруднено на Ближнем Востоке.

Во всех обсужденных и обсуждаемых вопросах в ходе первого официального внешнеполитического турне лидера США Саудовская Аравия присутствует в той или иной форме. С этой точки зрения его визит в королевство не может считаться случайным.

Первый официальный визит в Канаду или Мексику с точки зрения значимости и ситуации на международной арене не может считаться актуальным. Если бы Д. Трамп совершил визит в одну из этих стран, это было бы осуществлением первого официального визита из ряда визитов, совершенных ради традиционного протокола.

В рамках визита между США и Саудовской Аравией подписан договор о купле-продаже оружия на сумму 110 млрд долларов. Из этой суммы только на 6 млрд долларов королевство купит у США 150 вертолетов Black Hawk. Кроме того в договоре предусмотрен импорт танков, артиллерийских установок, противоракетных комплексов Patriot и THAAD.

В то же время, был подписан договор о взаимных инвестициях на сумму 250 млрд долларов.

Отметим, что бывший президент США Барак Обама, опасавшийся применения оружия высокой точности против мирных жителей Йемена, заморозил их предоставление Эр-Рияду. Однако новый договор устраняет подобное ограничение.

Намеки в ходе выступлений официальных лиц США, посетивших Королевство, помогают раскрыть суть визита. Д. Трамп призвал мусульманские страны взять на себя часть груза борьбы с терроризмом и экстремизмом: "Народы Ближнего Востока не могут ожидать помощи от США для победы над врагом".

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон сказал: "Сильная экономика является основой устойчивого сотрудничества в области безопасности в регионе".

Королевство также считается основным партнером США по импорту нефти. В прошлом году США экспортировали нефти из Саудовской Аравии на сумму 20,9 млрд долларов. По этому показателю США находятся на втором месте после Китая.

15 из 19 террористов, совершивших террористическую атаку 11 сентября 2001 года, являются выходцами из Саудовской Аравии. В связи с этим вопросом между двумя странами были обострены отношения. В 2013 году Саудовская Аравия была раздражена возникшими между США и Ираном теплыми отношениями.

Визит также способствовал устранению недовольств по этим двум вопросам.

21 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся Арабо-исламо-американский саммит. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на саммите.

Во встрече приняли участие высокопоставленные представители из 18 стран, включая Азербайджан и Турцию. А Иран не был приглашен на саммит.

На Арабо-исламо-американском саммите Д. Трамп призвал все страны сохранять Иран в изоляции. В первую очередь он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом. Президент США отметил, что в этой сфере борьба идет не между различными религиями, а между добром и злом и подчеркнул важность объединения усилий для того, чтобы победить зло.

Отметим, что саммит был проведен под девизом "Вместе мы сильны". На проводимом впервые мероприятии были обсуждены вопросы роли стран участников в обеспечении глобальной безопасности и стабильности, в борьбе с насилием, терроризмом и экстремизмом и вопросы дальнейшего углубления сотрудничества, существующего в этой сфере.

По итогам визита Д. Трампа на Ближний Восток предполагалось создание "мусульманского НАТО".

Напомним, что в декабре 2015 года было объявлено о создании союза мусульманских государств в борьбе с терроризмом. В коалицию вошли Саудовская Аравия, Турция, Египет, Пакистан, Иордания, Тунис, Катар, Ливия, Мали, Марокко, Сомали, Сьерра-Леоне, Судан Коморские острова, Мавритания, Нигер, Нигерия, Йемен, Габон, Мальдивские острова, Гвинея, Палестина, Чад, Того, Джибути, Сенегал, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Бангладеш, Бенин, Ливан и Кувейт.

Турция заявила о готовности предоставить военные учения силам, борющимся с терроризмом, правительство Малайзии заявило о поддержке борьбы против терроризма, однако они заявили, что не будут участвовать в военных операциях. Инициатором создания союза была Саудовская Аравия.

Отметим, что в международную коалицию против террористической ИГИЛ входят 65 государств. Страны этого союза в то же время являются членами коалиции.

Однако в ходе визита Д. Трамп принял участие в открытии цифрового центра по борьбе с терроризмом.

Таким образом, "мусульманский НАТО" не был создан, состоялось открытие центра. В этом мероприятии приняли участие президенты 55 государств, главы правительств и другие официальные лица.

Таким образом, визит Д. Трампа в королевство внес ясность по нескольким моментам.

Новая администрация Белого дома на Среднем Востоке центром силы избрала Саудовскую Аравию и королевство остается основным стратегическим партнером США в регионе с 1940-х гг. Из поездки и формата проведенных встреч можно сделать вывод, что в урегулировании Палестино-израильского конфликта официальный Вашингтон продолжает усилия по поиску линии "золотой середины" уже 70 лет.

Тем, кто серьезно занимается вопросом ясно, что события, происходящие на Ближнем и Среднем Востоке, не имеют ничего общего с религией Ислам. В этом вопросе есть две ясные линии: первая - созданные под именем Ислама группировки, а другая - это государства, сражающиеся против них. В этой войне первая сторона разбивается и делится по своей злости и запросам. В результате, увеличивается вероятность распада или уничтожения таких государств, как Ирак и Сирия.

В своем выступлении на саммите президент США призвал мусульманские государства объединиться в борьбе с такими группировками.

Из выступления Д. Трампа в регионе стало ясно, что политика США против властей в Иране, проводимая на протяжении 38 лет, не изменилась и изменений не ожидается. Другими словами, официальный Тегеран снова могут ожидать новые санкции и давления.

Новая напряженность в отношениях между США и Ираном, несомненно, повлияет и на Южный Кавказ во главе с Азербайджанской Республикой. Это повышает вероятность возникновения новых проблем в выборе между Москвой и Вашингтоном. Такое развитие событий может стать причиной задержки еще на один срок освобождения находящейся под оккупацией территории Азербайджана - Нагорного Карабаха.

Отметим, что Священные города мусульман мира Мекка и Медина находятся в Саудовской Аравии. Каждый год в эти города совершают паломничество миллионы людей. Но, к сожалению, этого совместного паломничества не видно в судьбоносных вопросах мусульманских государств. Президент США своим визитом и выступлением доказал необходимость создания этого объединения.