Визит Сибиги в Баку основан на двустороннем сотрудничестве - спекуляции неуместны

Визит Сибиги в Баку основан на двустороннем сотрудничестве - спекуляции неуместны

Отношения между Азербайджаном и Украиной всегда находились на высоком уровне. Обе страны пострадали от нарушения территориальной целостности и на этом фоне взаимно поддерживали друг друга.

Визит министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Азербайджан следует рассматривать через призму расширения двусторонних отношений. Во время приема у президента Ильхама Алиева также обсуждались двусторонние вопросы. Было подчеркнуто, что Азербайджан с начала войны в Украине не только оказывал гуманитарную помощь этой стране, но и активно участвовал в процессе ее восстановления.

Украинская сторона всегда это ценила. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан и Украина постоянно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Особо следует подчеркнуть значимость проектов, реализуемых Азербайджаном в городе Ирпень.

В ходе переговоров обсуждались экономическое сотрудничество между двумя странами, организация бизнес-миссий, совершенствование платформ, способствующих деловым связям. Также состоялся обмен мнениями о роли транспортных коридоров в укреплении торговых связей.

Для информации отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Украиной в 2021 году составлял $1 млрд, в 2022 году - $600 млн, в 2023 году - $350 млн, а в 2024 году вырос на 30% до $460 млн.

Прежде всего, напомним тем, кто спекулирует на теме визита, что это общепринятая в мире практика для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Другой вопрос. Между Азербайджаном и Украиной исторически, в том числе в военные годы, существовали теплые отношения, и нет никаких нюансов, которые могли бы вызвать вопросы. Азербайджан связывают политические, экономические и культурные отношения с бывшими республиками СССР, включая Украину.

Однако визит украинского министра в Баку и прозвучавшие заявления, как и ожидалось, вызвали раздражение и беспокойство в некоторых кругах России. Хотя в период 30-летней оккупации азербайджанских земель между Россией и Арменией существовали союзнические и стратегические партнерские отношения в рамках ОДКБ и двусторонних соглашений. Россия также продала Армении оружие на сумму $1 млрд. Они совместно представлены в различных организациях.

В последнее время увеличилось количество взаимных визитов между Россией и Арменией. Визит главы МИД Украины в Азербайджан и наоборот столь же нормальное явление, как визит главы МИД России Сергея Лаврова в Армению, армянского лидера Никола Пашинян – в Москву. Поэтому этот визит должен оцениваться только в контексте двусторонних отношений между Азербайджаном и Украиной, и не следует допускать каких-либо спекуляций.

Азербайджан независимо строит отношения с любым государством, и это его право. В то же время наша страна демонстрирует нейтральную позицию в продолжающейся войне с Украиной. Если посмотреть на высказывания во время визита министра, здесь не прозвучало никаких заявлений, направленных против третьей страны. Напротив, в центре внимания было установление мира и спокойствия на постсоветском пространстве.

Таким образом, визит министра иностранных дел Украины в Азербайджан является совершенно естественной и общепринятой практикой международных отношений, направленной на обсуждение актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Такие дипломатические связи являются нормой и не должны вызывать ни беспокойства, ни предположений.

В данном случае визит украинского министра в Азербайджан или, наоборот, визит азербайджанских официальных лиц в Киев должен рассматриваться как естественный элемент дипломатических отношений. Попытки представить визит украинского дипломата в Баку в контексте каких-либо геополитических интриг безосновательны и просто служат интересам определенных групп. Это чисто двусторонний контакт между двумя суверенными государствами и должен оцениваться именно так.