​Визит Лаврова в Ереван, нарушение армянами режима прекращения огня - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Четырехдневные бои в начале апреля на линии соприкосновения войск на оккупированных территориях Азербайджана в очередной раз показали истинное лицо Армении и ее покровителей.

В течение 20 последующих дней в Ереване напротив посольства России прошли 4 акции протеста против Кремля. Все это служило продлению армянами и их покровителями нынешней ситуации относительно нагорно-карабахской проблемы и статуса-кво.

С учетом того, что за Арменией и армянами в основном стоит Кремль, можно предположить, что за этими акциями стоит договоренность между Москвой и Ереваном.

После достижения 5 апреля договоренности о режиме прекращения огня, армяне провели акцию протеста с требованием приостановить продажу оружия Москвой Азербайджану. Правда, официальные представители Москвы заявляли о реализации продажи оружия между Азербайджаном и Россией на основе существующих контрактов.

Официальные представители России заявили о готовности осуществить соглашение, предусматривающее продажу Еревану оружия на 200 млн. долларов. Доказательством этому служит утверждение на прошлой неделе правительством Армении данного кредитного проекта.

Видимо, были силы, выступающие против утверждения данного плана в нынешней экономической ситуации в России. Быстрое решение вопроса после акции протеста также может считаться одним из подтверждающих это факторов.

Акция протеста, проведенная армянами с требованием освободить одного из спонсоров армянских боевиков в Карабахе, мошенника Левона Айрапетяна, было мягким протестом Армении против России.

В конце концов посетившего Армению министра иностранных дел России Сергея Лаврова встретили в Ереване акцией протеста. Они заявляли, что Лавров привез с собой "антиармянский план" по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, требовали от России "убрать руки от Карабаха" и приостановить продажу оружия Азербайджану.

Через день после отъезда Лаврова из Армении, 23 апреля, армяне вновь нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе. Хотя договоренность по режиму прекращению огня была достигнута 5 апреля при посредничестве Москвы.

Согласно информации министерства обороны Азербайджана, армяне подвергли населенные пункты близ линии соприкосновения войск в Тертерском районе интенсивному обстрелу крупнокалиберным оружием, минометами, гранатометами.

Ночью 24 апреля они вывели свои танки на линию огня и, открыв огонь, пытались с помощью дополнительной силы перейти в наступление в направлении наших позиций. Территория Азербайджана подверглась обстрелу и с территории Армении.

Поэтому маловероятно, что военно-общественная активность армян в последние дни является случайной.

Так как приблизительно за неделю до визита в Ереван С.Лавров находился с визитом в Баку. Представитель Кремля дал азербайджанской общественности обнадеживающие месседжи. Он также не скрыл заинтересованности России в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Что же произошло? Через день после его отъезда из Еревана армяне нарушили режим прекращения огня и подвергли обстрелу населенные пункты Азербайджана.

Уверенное поведение армян на оккупированных территориях Азербайджана дает основание предположить о некоторых моментах тайных переговоров в ходе визита главы МИД России в Ереван. Другими словами, для ликвидации убывающего в Армении доверия к официальному Еревану и Москве, армяне нарушили режим прекращения огня с помощью танка.

Значит, Лавров посетил Ереван для повышения общественного, политического и военного духа армян. На это также намекает фото Агрыдага (армяне называют его Арарат) в Турции, сделанное из Армении.

Очень жаль, что армяне нарушили режим прекращения огня в канун проходящего в Баку VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

Армения, не обращающая внимания на принятые Совбезом ООН 4 резолюции о выводе Вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана и освобождении оккупированных территорий, пытается скрыть факт оккупации пустыми разговорами.

Очень жаль, что подобный подлог армян и их покровителей в отдельные моменты даже соответствует позиции ООН.

Таким образом, в последние 20 дней армяне пытаются навязать международному сообществу свое мошенничество.

24 апреля в ряде городов мира армяне провели акции протеста против "геноцида армян", и скрыв факт оккупации территорий Азербайджана, попытались представить себя миру как "бедный, угнетенный народ". В данном вопросе армяне и их покровители взяли под прицел не только Азербайджан, но и Турцию. На прошедшем 24 апреля в Ереване шествии по случаю очередной годовщины т.н. "геноцида армян", наряду с турецким флагом, сожгли и азербайджанский флаг.

Как сообщают ежегодно следящие за мероприятиями по случаю т.н. "геноцида армян" западные СМИ, на подобных мероприятиях армяне впервые сожгли флаг Азербайджана. Это показывает, что Армения и ее покровители переносят конфликт на новую плоскость.

Это также подтверждают заявления официальных представителей Армении о том, что "за ними никто не стоит", а также высказанная во время визита в Ереван С.Лавровым критика в адрес миротворческой позиции Турции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как бы странно это не звучало, события последних 20 дней в очередной раз показали, что те, кто были друзьями Азербайджана, остаются ими, а враг по-прежнему остается врагом. Выходит, что ничьи интересы в данном направлении не изменились.