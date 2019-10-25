Эксперт: Новый экономический блок в правительстве Азербайджана продолжит либерализацию бизнес-климата - КОММЕНТАРИЙ

"В Азербайджане идут глубокие реформы по всем признакам - и по длительности данного процесса, и по срокам реформ, и по объему кадрового состава, который был затронут этим переформатированием". Об этом Report заявил научный сотрудник Института экономики РАН, российский эксперт Александр Караваев.

"Это уже очень глубокий процесс. Он начался в апреле прошлого года, когда стартовал такой транзитный переход реформ, который закончился спустя год с лишним назначением Али Асадова на должность премьер-министра и частичной сменой аппарата, изменением состава вице-премьеров, уходом так называемых "возрастных" чиновников, что очень важно, и проведением масштабно-административной реформой и формированием экономическим блоком", - заявил А.Караваев.

По его мнению, перестановки, судя по всему, не затронут ряд министерств, так как задачи этих министерств скорее второго порядка.

"Скажем, например, работа минсельхоза. К Инаму Керимову никаких вопросов со стороны президента не прозвучало ни в ходе последнего совещания 15 октября по итогам 9 месяцев, ни в целом. Президент остается в курсе проблем и в целом он понимает, что текущие задачи выполняются. Министерство, как субподрядчик выполняет те программы, которые закладываются в него со стороны вышестоящих структур", - подчеркнул российский эксперт.

По словам эксперта, претензий к работе минтранспорта и министерству связей и высоких технологий тоже, судя по всему, нет.

А.Караваев указал, что указанные министерства, как отраслевые ведомства встраиваются в общую вертикаль управления, собранную именно для повышения эффективности отдачи экономического блока.

Научный сотрудник Института экономики РАН, российский эксперт Александр Караваев Для ускорения действий по оптимизации процедур управления сейчас отстроена вот такая достаточно неоднозначная для прежних лет управленческая вертикаль в Азербайджане

"Так как объем экономики страны меняется и задачи усложняются, то нагрузка как на ведомство в целом, так и на отдельных руководителей в последние годы изрядно повысилась. Теперь они теперь вошли в определенную управленческую иерархию, чтобы те чиновники, которые назначены на должности премьера-министра, вице-премьера, имели возможность в ежедневном и многократном постоянном мониторинге в течение даже дня решать конкретные вопросы напрямую, не ожидая очередных заседаний кабинета министров. Для ускорения всех этих действий по оптимизации процедур управления сейчас отстроена вот такая достаточно неоднозначная для прежних лет управленческая вертикаль в Азербайджане", - заявил российский эксперт.

Говоря о задачах обновленного Кабмина А.Караваев подчеркнул, что новых неожиданностей в этом вопросе ожидать не стоит.

"Я думаю, что будет проходить процесс дальнейший либерализации бизнес-климата для того, чтобы, во-первых, привлекались инвестиции внутренние в стране, а во-вторых, чтобы для внешних наблюдателей и инвесторов азербайджанская экономика выглядела бы привлекательной. Здесь будет дальнейшая политика либерализации плюс, видимо, другой рукой будут повышать эффективность сбора налогов, чтобы пополнялся бюджет. Собственно говоря, здесь резервы еще остаются, потому что много сфер не учитывается и здесь, конечно, нужна тонкая хирургическая работа", - отметил экономист.

Он указал, что можно ожидать возникновения новых экспортно-ориентированных проектов в плане возникновения совместных предприятий Азербайджана с другими странами, с Россией прежде всего, так и выхода азербайджанских инвестиций - и государственных, и частных - в третьи страны, где совместные предприятия будут производить продукцию на экспорт.

Говоря о развитии инфраструктурных проектов, эксперт подчеркнул, что все проекты, которые обозначились ранее в "дорожных картах" развития страны - вложения в транснациональные магистрали, районные дороги и дороги сельхозназначения - будут продолжены в том числе за счет того, чтобы будут укрепляться рядовые транспортные связи по всему Азербайджану.