​Эксперт: Акции по требованию признания Турцией "геноцида армян" разжигают тюркофобские настроения в мире - МНЕНИЕ

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В политическую игру между Турцией и Арменией втягиваются другие страны в роли несознательных пособников тех, кому ненависть к представителю другой нации стала смыслом жизни, заявил Report историк-публицист из Узбекистана Шухрат Барлас, комментируя предстоящие мероприятия в Армении по случаю 100-летия так называемого "геноцида армян".

"Всем известно, что в преддверии празднования юбилейной даты 25-апреля 2015 года, 100-летие победы в битве при Чанаккале войск Османской империи, захлестнула гордость и "себялюбие" некоторых политиканов и начались подготовки к церемониям по проведению 100-летия "геноцида армян". Исполнители подстрекательно-провокационных акций по требованию признания со стороны Турции "армянского геноцида", якобы совершенного в Османской империи 100 лет тому назад, вновь и вновь сознательно раздувают пламя ненависти между народами", - заявил Ш.Барлас.

По его словам, эти кампании и собрания проводятся с целью разжигания тюркофобских настроений среди армян и в среде их сторонников, проживающих в разных странах мира.

"В эту очередную политическую игру, с разборкой почти столетней давности, втягиваются другие страны, но не в качестве посредников в примирении, а в роли несознательных пособников тех, кому ненависть к представителю другой нации и вражда с иноверцами стала смыслом жизни", - подчеркнул он.

Историк отметил, что материалы турецких архивов не подтвердили утверждений армянских националистов о том, что якобы армяне были массово убиты во время их депортации, и что это якобы произошло вследствие целенаправленной политики по уничтожению армян Османской империи.

"Пора официально признать, что Турция вовсе не отрицает факт гибели невинных людей в 1915 году и в связи с этим она призывает разобраться, кто же был зачинщиком провокационных столкновений. Ведь пострадавшими были не только армяне. Естественно, ни чем и ни как нельзя оправдать действительных убийц и насильников с обеих сторон", - сказал Ш.Барлас.

По его словам, все попытки оправдать армянскую сторону, как пострадавшую жертву, показывая фальшивые документы, является негуманным, некорректным и к тому же провокационным действием.

"Это не может быть аргументом для моральной или политической поддержки значительной частью мирового сообщества, одну из конфликтовавших сторон, как противоборствовавшую сторону против этноконфессиональной несправедливости, и строить из нее "романтическую жертву", ради достижения политических целей", - сказал историк.

Он подчеркнул, что сегодня армянская интеллигенция и настоящие патриоты Армении должны найти в себе силы, чтобы попытаться превратить Армению в страну Южного Кавказа, которая живет в мире и в согласии с соседями.