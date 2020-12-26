Тревожный сигнал для сектора услуг и торговли

Малый и средний бизнес "запасается деньгами" на случай очередной волны коронавируса

Кредитование сектора торговли и услуг, а также промышленности и производства в Азербайджане достигло 5-летнего максимума, следует из отчета Центрального банка страны.

Согласно отчету, в январе-ноябре 2020 года банки и небанковские кредитные организации выдали займов предпринимателям в секторе торговли и услуг на 2,59 млрд манатов (рост за год на 11%). Займы для сектора промышленности и производства составили 1,38 млрд манатов (рост на 48,5%) .

Последний раз такие показатели были зафиксированы в 2015 году.

В обоих случаях растет краткосрочное кредитование в манатах и долгосрочное кредитование в иностранной валюте.

Ситуация неоднозначная. Кредиты в инвалюте могут брать только те, у кого есть доход в инвалюте (читай: экспортеры, если говорить про бизнес-кредитование).

Причин брать кредит две - на расширение бизнеса (позитивный фактор) или на ведение бизнеса (негативный - когда своих денег уже не хватает).

С одной стороны, мы видим такой же эффект, какой наблюдается и в других странах СНГ и некоторых странах Европы - малый и средний бизнес "запасается деньгами" на случай очередной волны коронавируса. Эти средства пойдут на оплату заработных плат, содержание офиса (арендную плату в большинстве случаев никто не отменял) и пр.

Статистика не показывает, что это именно малый и средний бизнес, но крупные предприятия обычно имеют "подушку безопасности".

С другой стороны, в случае с промышленностью статистика показывает некоторые позитивные цифры, поэтому однозначно говорить о негативной тенденции нельзя.

Если сопоставить данные Центробанка с цифрами Государственного комитета по статистике, то картина становится яснее.

В январе-ноябре 2020 года промышленное производство сократилось на 4,7% по сравнению с 11 месяцами 2019 года, составив 33,7 млрд манатов. При этом ненефтяная промышленность выросла на 11,4%, до 10,85 млрд манатов.

Роста в ненефтяном секторе удалось добиться благодаря ненефтяной добывающей промышлености (например, добыче серебра или меди), а также перерабатывающей промышленности (производству одежды, табака, обуви, мебели и пр.) Конечно же, не обошлось без производства фармацевтической продукции, чей годовой рост составил 940%.

То есть, получается, что позитивный фактор все-таки есть. Производство растет, видимо, не на пустом месте. Должен быть соответствующий спрос. По состоянию на 1 декабря 2020 года на складах промышленных компаний осталась продукция на 566,6 млн манатов. Это на 18% больше, чем годом ранее - 479,6 млн манатов. Иными словами, спрос есть, но не на прежнем уровне.

Чтобы это понять можно посмотреть и другую статистику - розничной торговли. Розничный товарооборот в январе-ноябре этого года составил 35 млрд манатов (сокращение на 1,4%).

В секторе торговли и услуг ситуация похуже. Как уже было сказано выше, розничный товарооборот сокращается. Упал и объем оказанных населению платных услуг - на 25,8% за год, до 6,2 млрд манатов. Сфера размещения туристов и общественного питания "провисла" на 56,1% (789 млн манатов). Если выделить отдельно оборот общепита, то это 682,8 млн манатов (сокращение на 52,1%).

Получается, что рекордные показатели кредитования в секторе торговли и услуг, все-таки это именно займ на "про запас". Эти деньги идут не на развитие бизнеса, что в будущем должно принести дополнительный доход, а на содержание текущего бизнеса, что может обернуться серьезными последствиями как для предпринимателей, так и для банковского сектора.

Азад Гасанли, финансовый эксперт