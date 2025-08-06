Торговля против турбулентности: как Иран и Пакистан ищут стабильность в ITI

111

В условиях стремительных глобальных изменений и нарастающей неопределенности на международной арене, транспортные и торговые коридоры приобретают особую значимость как инструмент экономического развития и укрепления регионального сотрудничества. В этой связи многие страны стремятся создать надежную и дешевую логистическую цепочку поставок.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на днях в ходе визита в Исламабад заявил о планах ускоренного увеличения объема торговли с Пакистаном более чем в три раза, а именно с $3 млрд до $10 млрд. Пезешкиан также отметил, что Иран и Пакистан заключили более десяти соглашений в ряде отраслей. Достигнутые договоренности предусматривают расширение транзитных маршрутов, включая морские пути, железные и автомобильные дороги, создание и расширение пограничных рынков, а также институционализацию совместных свободных экономических зон.

Для достижения этой задачи две страны будут стремиться максимально задействовать железнодорожный коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул (ITI). Этот маршрут был запущен еще в 2009 году, потом был перезапущен с 2021 года, но так и не смог заработать на полную мощность и сегодня нуждается в определенной модернизации. ITI выступает в качестве одного из ключевых инициатив, способных перестроить торговые и логистические сети, связывающие Южную Азию, Ближний Восток и Европу. Этот железнодорожный коридор, простирающийся на 6 543 километра, направлен на обеспечение более быстрого и эффективного транспортирования товаров из Пакистана через Иран и Турцию, с конечной целью выхода на европейские рынки. Для Азербайджана, занимающего стратегическое положение на стыке континентов, ITI открывает перспективы усиления своей роли в евразийской торговле, что делает этот проект актуальным в текущем контексте.

Китайское торговое влияние расширяется и углубляется, создавая возможность Евразии не зависеть исключительно от одного экономического гиганта в лице США, а выбирать партнера исходя из политической обстановки. В мире глобализации, в котором все экономики тесно связаны друг с другом, любые геополитические изменения ведут к кризисам. Новая администрация Белого дома наглядно продемонстрировала риски и вызовы, которые несут за собой торговые войны.

Война между Россией и Украиной и закрытие большинства транспортных маршрутов через российскую территорию вынуждает страны диверсифицировать способы поставки жизненно необходимых товаров для поддержки и развития своей экономики даже в таких жестких условиях. Иран и Пакистан не являются исключениями.

Пакистан обладает развивающейся смешанной экономикой, который согласно данным Международного валютного фонда, сегодня занимает 38-е место по номинальному ВВП и 25-е - по паритету покупательной способности (ППС). Несмотря на позитивную динамику в отдельных секторах, структура внешней торговли остается уязвимой. В этих условиях развитие транспортно-логистических маршрутов, таких как железнодорожный коридор Исламабад–Тегеран–Стамбул, становится не просто желательной, а необходимой мерой для Пакистана. Надежное, дешевое и прямое транспортное сообщение с Ираном, Турцией и далее с Европой — это способ диверсифицировать внешние рынки, уменьшить логистические издержки и стимулировать экспортно-ориентированное производство. Кроме того, участие в мультимодальных коридорах, включая возможную интеграцию в Средний коридор через Азербайджан, позволяет Пакистану вписаться в более широкие евразийские цепочки поставок, что в долгосрочной перспективе может способствовать сбалансированию торгового баланса и росту валютных поступлений.

Для Ирана раскрутка этого маршрута имеет также важное значение. Прежде всего, это касается усиление транзитной роли Ирана, о чем в последние годы постоянно говорят в Тегеране в контексте региональных транспортных маршрутов, в том числе проходящих и через Южный Кавказ.

В итоге получается, что этот маршрут обеспечивает выгоду для всех потенциальных участников: Китай поставляет товары в Пакистан, где они трансформируются в пакистано-китайскую продукцию, такую как текстиль и электроника, затем направляются в Иран, а оттуда — на Южный Кавказ, включая Азербайджан как ключевого игрока Среднего коридора, или в Турцию. При обоих вариантах товары могут следовать в Европу. Расширение путей поставок способствует экономическому росту всех стран: Китай укрепляет свои позиции как глобальный поставщик, Пакистан получает доступ к новым рынкам, избегая нестабильного Афганистана, Иран усиливает транзитный потенциал, а Азербайджан и Турция интегрируют ITI с существующими коридорами, усиливая свою логистическую сеть.

Кроме этого, Средний коридор и ITI связывают Среднюю Азию с Пакистаном, тем самым нивелируя геополитические риски и расширяя возможности увеличения объема грузоперевозок. Этот многосторонний подход создает синергетический эффект: экономики растут за счет увеличения объемов торговли, регионы остаются вовлеченными, а инфраструктура развивается.

Таким образом, развитие ITI может стать не только логистическим решением, но и инструментом, обеспечивающим процветание и стабильность для всех участников евразийского пространства.

Важным подтверждением этого курса стал саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который в начале июля прошел в азербайджанском Ханкенди, где лидеры стран-членов заявили о стремлении к развитию торговых отношений и укреплению регионального сотрудничества. О необходимости развития транспортной связанности и улучшения логистики грузоперевозок говорили многие участники саммита ОЭС в Ханкенди.

Таким образом, спустя ровно месяц, 3 августа 2025 года, мы видим реальные шаги членов ОЭС к реализации договоренностей, достигнутых в Ханкенди. Эти действия подчеркивают приверженность региона идее интеграции и совместного развития.

Аналитический отдел Report