Тарифная MAGия Трампа - АНАЛИТИКА

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Президент США Дональд Трамп продолжает со своей командой вести агрессивную внешнеэкономическую деятельность. В прошлом году – в преддверии президентских выборов и после них, Трамп неоднократно заявлял о намерении увеличить пошлины на импортную продукцию. По его мнению, США находились в проигрышней позиции в торговле с другими странами, имели из-за этого торговый дефицит. Поэтому, когда в 2025 году Трамп начал принимать меры по пересмотру тарифов, это никого не удивило. Первая попытка пересмотреть пошлины – в апреле – не увенчалась успехом. Но американский лидер несколько изменил тактику и пошел на второй заход. Трамп для себя установил дедлайн для завершения переговоров с крупными партнерами по новым пошлинам – 1 августа.

По мере приближения дедлайна Администрация Белого дома завершила большую часть переговоров. В целом, в ходе уже завершенных переговоров четко прослеживается соблюдение Трампом своего главного лозунга - "Сделаем Америку снова великой» (MAGA), когда он использует угрозы высоких тарифов как инструмент давления. Новые торговые соглашения с ЕС, Великобританией, Южной Кореей, Японией демонстрируют как Вашингтон за счет, говоря биржевым языком бычьего тренда, смог добиться максимума для себя и вынудил партнеров пойти на огромные компромиссы. Для завершения процесса повышения пошлин Трампу остается уломать несколько стран.

ЕС: Сделка со слезами на глазах

В конце прошлой недели Трамп в Шотландии объявил о достижении торгового соглашения с ЕС. Эти переговоры шли тяжело, европейцы часто обвиняли Вашингтон в том, что США несправедливы к давнему партнеру. Но Трамп все равно выжал из сделки с ЕС максимум. Да, ЕС удалось добиться снижения до 15% пошлин на большинство своих товаров, поставляемых в США (вместо угрожавших 30%), но обязался закупить американские энергоносители на $750 млрд до 2028 года и вложить $600 млрд в американскую экономику. Кроме этого, Брюссель обнулил пошлины на американские товары, поставляемые в Европу. Таким образом, очевидно, что Трамп задавил "старушку" по полной.

Европейские политики уже назвали сделку односторонней уступкой. Оппозиция во Франции охарактеризовала её как "черный день" для ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Трамп съел Урсулу фон дер Ляйен на завтрак", а канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджия Мелони назвали соглашение вынужденным компромиссом. Экономисты прогнозируют, что рост тарифов с 1–2% до 15% снизит ВВП ЕС на 0,2 процентных пункта и повысит цены для потребителей. Немецкие автопроизводители и другие экспортёры потеряют конкурентоспособность, а высокие цены на американский СПГ усилит инфляцию.

Трамп со своей стороны назвал сделку "величайшей в истории", но всем понятно, что для ЕС она выглядит как принуждение к капитуляции под угрозой торговой войны. А как ЕС ведет войны мы смогли убедиться за последние несколько лет. Поэтому неудивительно, что Брюссель выкинул белый флаг.

Великобритания: Преференции за лояльность

Великобритания, в отличие от ЕС, получила более мягкие условия в рамках торгового соглашения с США. Согласно договорённостям, тарифы на британские товары в США составят 10% (первоначально обсуждения велись вокруг ставки в 20%). Взамен Великобритания обязалась увеличить закупки американских энергоносителей (на $50 млрд до 2028 года) и инвестировать $100 млрд в американскую экономику, включая проекты в сфере технологий и обороны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал сделку "шагом к укреплению трансатлантического партнёрства", но аналитики отмечают, что условия всё равно выгоднее для США. Кроме того, Лондон согласился поддерживать политику США в отношении БРИКС, что усиливает политическую зависимость Великобритании. Британский бизнес обеспокоен тем, что сделка ограничивает доступ к альтернативным рынкам, таким как Китай, из-за давления Вашингтона.



Южная Корея: сделка по американским правилам

Изначально США объявили о введении 25%-ных пошлин на южнокорейские товары, включая электронику и автомобили. После нескольких недель переговоров стороны договорились и ударили по рукам, но и тут Трамп оказался в большом плюсе. В рамках соглашения, Сеул купит у США энергоресурсы на $100 млрд и предоставит $350 млрд инвестиций (в судостроение, полупроводники, биотехнологии и энергетику). Кроме этого, Южная Корея полностью откроет свой рынок для американских компаний. Вашингтон взаимен пошел Сеулу на маленькую уступку – пошлины на южнокорейские товары составят 15%.

Эксперты указывают, что Сеул, фактически, был вынужден "откупиться" инвестициями, чтобы избежать эскалации торгового конфликта. Сам Трамп назвал сделку "примером честной торговли", однако в Корее её воспринимают как уступку под давлением.

Япония: Токио согласился на крайне невыгодную для себя сделку

Сделка включает инвестиции со стороны Японии в США в размере $550 млрд, открытие японского рынка для американских товаров, тарифы на товары из США составят 15%. При этом Трамп угрожал Токио 25-процентной зеркальной пошлиной. Соглашение также откроет японский рынок для американских автомобилей, сельхозпродукции и так далее.

Арабское трио: откуп от давления

В мае 2025 года Трамп отправился в турне по Ближнему Востоку, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Формально целью визита была активизация торгово-экономического сотрудничества, однако по факту ключевые арабские экономики предпочли не дожидаться потенциальных тарифов и заранее заключили крупные инвестиционные соглашения с США. То есть, поступили по-восточному – одарили драгоценного гостя подарками. Саудовская Аравия объявила о намерении вложить в США $600 млрд, а также купить американское оружие на $142 млрд. ОАЭ пообещали инвестиции в размере $180 млрд, Катар — $120 млрд в течение пяти лет. Кроме этого, Катар преподнёс Трампу в личное распоряжение самолёт стоимостью около $400 млн.

Складывается ощущение, что это "платёж за спокойствие" — попытка избежать давления со стороны Трампа и удержаться на максимально мягком тарифном уровне. И действительно, Вашингтон отложил немедленное введение для этих стран более жёстких пошлин, оставив для стран Персидского залива базовый 10%-ный тариф.

Между тем ряд экспертов считают, что лидеры арабского мира сорвали "джекпот": они сумели зафиксировать минимально возможную ставку, сохранив при этом благосклонность Белого дома через инвестиции.

Вместе с этим еще остается группа стран, с которыми США пока не заключили сделку. Так уж получилось, что эти страны входят в Глобальный Юг, а также являются членами БРИКС, который Трамп считает антиамериканским.

Индия: Давление усиливается

США ввели пошлины на индийские товары 2 апреля, но затем приостановили их действие, чтобы стороны могли достичь торгового соглашения. Этот срок истекает 1 августа. Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявил, что США нужно больше времени для переговоров с Индией, чтобы оценить готовность страны открыть свой рынок для американского экспорта. Однако, Трамп решил, что овертайм Индии не нужен и объявил о введении пошлин в размере 25% на индийские товары с 1 августа, ссылаясь на связи Индии с Россией в энергетике и обороне.

Трамп также объявил о "штрафе" для Индии за покупку энергоносителей и оружия у России, однако не уточнил подробностей. Трамп требует от Индии снизить импортные тарифы и дистанцироваться от БРИКС, называя блок "угрозой доллару". Кроме этого, Трамп назвал экономику Индии "мертвой". Учитывая опыт переговоров с другими странами, можно не сомневаться, что американский лидер добьется от Индии значительных уступок.

Бразилия: экономика + политика

Трамп ввел против Бразилии 50%-ные тарифы (10% базовые + 40% дополнительные) из-за её членства в БРИКС и нападок на экс-президента Болсонару. Т.е. давление США на Бразилию идет не только чисто по экономическим причинам, но и по политическим. По оценке президента США, действия правительства Бразилии представляют необычайную и чрезвычайную угрозу для нацбезопасности, внешней политики и экономики США. Поэтому Трамп заявил, что в связи с этим объявляет о режиме "национальной чрезвычайной ситуации" в США.



Китай: Тарифное перемирие

США и Китай достигли временного перемирия после беспрецедентного обострения весной 2025 года, когда Трамп ввёл 145%-ные тарифы на китайскую продукцию, а Пекин ответил зеркальными мерами — 125%. Несмотря на это, в июле стороны договорились о продлении перемирия ещё на три месяца. Экономические издержки торговой войны оказываются обоюдоострыми: американские потребители сталкиваются с ростом цен, а китайские производители — с сокращением заказов. Тем не менее, переговоры продолжаются. Ни одна из сторон не готова к полной эскалации, но и уступать первой не намерена. И на сегодня Китай единственная страна, которая показала, что готова к тарифной войне с Вашингтоном. Торговая война между ними не окончена, а приостановлена в рамках "паузы для расчетов". Пекин действует как говорится в китайской поговорке "терпение в минуту гнева помогает избежать сотен дней сожалений". Поэтому шансы в переговорах США и КНР можно расценить как 50 на 50.

Резюме

Политика Трампа представляет собой бизнес-стратегию, замаскированную под компромисс. Он искусственно создаёт напряженность, угрожая высокими тарифами, а затем снижает их до всё ещё выгодных для США уровней, оформляя это как дипломатический успех. Этот метод проявился в соглашениях с ЕС и Южной Кореей, где исходные условия были значительно мягче, чем итоговые. Это стратегия активного экономического давления, когда противоположная сторона постоянно рискует сделать только хуже.

Арабские страны, например, предпочли "заплатить вперёд", чтобы избежать такой формы давления. Китай остаётся главным соперником для США, и его способность выдерживать затяжную торговую конфронтацию станет определяющим фактором будущей глобальной архитектуры торговли. Подход Трампа может принести США краткосрочную прибыль, но рискует разрушить доверие к международной торговле как к системе взаимовыгодных договорённостей. Тем более нет гарантий, что заявленные инвестиции будут осуществлены. Деньги любят счет, а большие – тем более…



Аналитический отдел Report