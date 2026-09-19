В Гааге из-за беспорядков задержаны 24 человека

В Гааге демострация ультраправых движений вылилась в беспорядки и столкновения с полицией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, в ходе акции полиция Нидерландов задержала 24 человека за агрессию в адрес правоохранителей.

Отмечается, что манифестанты, выступающие против миграционной политики Нидерландов, начали бросать фейерверки, дымовые шашки и палки в сторону полицйских. На место происшествия были привлечены силы особого назначения и конная полиция, которые применили водометы и слезоточивый газ для вытеснения участников с площади.

Изначально власти разрешили марш по центру города, однако после начала столкновений в части Гааги ввели чрезвычайный режим и запретили проведение акции.

Уточняется, что задержанные подозреваются, в частности, в неповиновении органам правопорядка и незаконном ношении оружия.

Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен обвинил участников массовых беспорядков в стремлении к столкновениям с полицией и применении насилия против правоохранителей.