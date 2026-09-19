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    В Гааге из-за беспорядков задержаны 24 человека

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 23:34
    В Гааге из-за беспорядков задержаны 24 человека

    В Гааге демострация ультраправых движений вылилась в беспорядки и столкновения с полицией.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, в ходе акции полиция Нидерландов задержала 24 человека за агрессию в адрес правоохранителей.

    Отмечается, что манифестанты, выступающие против миграционной политики Нидерландов, начали бросать фейерверки, дымовые шашки и палки в сторону полицйских. На место происшествия были привлечены силы особого назначения и конная полиция, которые применили водометы и слезоточивый газ для вытеснения участников с площади.

    Изначально власти разрешили марш по центру города, однако после начала столкновений в части Гааги ввели чрезвычайный режим и запретили проведение акции.

    Уточняется, что задержанные подозреваются, в частности, в неповиновении органам правопорядка и незаконном ношении оружия.

    Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен обвинил участников массовых беспорядков в стремлении к столкновениям с полицией и применении насилия против правоохранителей.

    Нидерланды Массовые беспорядки
    Haaqada iğtişaşlar səbəbindən 24 nəfər saxlanılıb

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