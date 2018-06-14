TANAP - очередной вклад Азербайджана в мировую безопасность и сотрудничество - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ 12 июня состоялось открытие очередного крупномасштабного проекта, соавтором которого выступил Азербайджан. В турецком городе Эскишехир состоялось открытие газопровода TANAP. В торжественной церемонии приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Турции Реджеп Таййип Эрдоган, Украины Петр Порошенко, Сербии Александр Вучич, Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынчы, официальные лица и главы компаний.

Выступая на торжественной церемонии, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи затронул идею реализации проекта, его технические показатели и значимость, подчеркнув, что Южный газовый коридор – проект энергетической безопасности: "А энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности для любой страны. Именно в этом заключается значимость Южного газового коридора – в энергетической безопасности и диверсификации энергетических ресурсов. Посредством Южного газового коридора азербайджанский газ по новым маршрутам будет поставляться в Турцию и на рынки Европы. Южный газовый коридор - проект новых маршрутов и нового источника. Он, в подлинном смысле слова, служит вопросу энергетической диверсификации".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил высокую значимость этого проекта, подчеркнув, что он знаменует собой открытие "Энергетического шелкового пути": "TANAP – итоговый результат наших совместных действий. Этот проект, отвечающий переменам и нуждам энергетического рынка, в то же время является предпосылкой новых проектов в будущем".

Фундамент этого проекта был заложен в Карсе 17 марта 2015 года при участии президентов Азербайджана, Турции и Грузии.

До церемонии открытия TANAP 29 мая текущего года в Сангачальском терминале состоялось официальное открытие Южного газового коридора.

Посредством Южного газового коридора газ, добываемый в рамках "Шахдениз -2", преодолев 3500 километров, через Каспийское море поступит в Европу.

Неслучайно, что Южный газовый коридор считается одним из самых важных и амбициозных проектов в мировой нефтегазовой индустрии. Впервые именно Южный газовый коридор выведет каспийский газ на европейские рынки, изменив энергетическую карту всего региона.

Проект будет полностью запущен в 2020 году.

Хотелось бы затронуть некоторые факты, касающиеся проекта TANAP.

TANAP – газопровод, предусматривающий транспортировку газа, добываемого в рамках второй стадии разработки месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря, в Турцию, а оттуда – в Европу. Этот газопровод, являющийся одной из веток Южного газового коридора, пролегает по территории Турции. На турецко-греческой границе он соединится с Трансадриатическим газопроводом (ТАР), предусматривающим транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

В Турции газопровод TANAP будет иметь две точки выхода – в провинциях Эскишехир и Тракия. Продажу газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность газопровода составляет 1 850 км.

Диаметр участка газопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. Отсюда газ будет подаваться в Турцию. Диаметр участка Эскишехир-Эдирне-Европа (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 км. Фаза-1 будет готова принять газ для Европы в 2019 году.

TANAP берет свое начало из села Тюркгезю района Пософ турецкой провинции Ардахан, проходит через 20 регионов, 67 районов и 600 сел в турецких провинциях Ардахан, Карс, Эрзурум, Эрзинджан, Байбурт, Гюмюшхане, Гиресун, Сивас, Йозгат, Кыршехир, Кырыккале, Анкара, Эскишехир, Биледжик, Кютахья, Бурса, Балыкешир, Чанаггала, Текирдаг и Эдирне и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Эта ветка является самой длинной и крупной по объему среди доселе построенных в Турции трубопроводов.

Стоимость проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) составляет 8 млрд долларов.

Реализацией подобного проекта Азербайджан вновь доказал свою приверженность безопасности, обеспечению взаимовыгодного экономического сотрудничества во всем мире. TANAP – это шаг, направленный против гегемонии и монополии на энергетическом рынке. Долгие годы Запад проводит деятельность по диверсификации поставок энергоносителей. Реализации этой идеи служат азербайджанские проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и TANAP.

Лидируя в подобных крупномасштабных международных проектах, Азербайджан в то же время повышает значимость региональных стран-транзитеров, оберегая их от политического и экономического давления извне.

Проект представляет исключительную значимость для таких стран как Украина, ищущих альтернативные источники газопоставок.

Это подтвердил и президент Украины Петро Порошенко в своей речи на церемонии открытия газопровода: "Запуск проекта TANAP – важный момент для Азербайджана, Турции, стран ЕС и Украины. Это важно и с точки зрения диверсификации энергоносителей Украины. Украина полностью поддерживает данный проект. Наша страна предпримет шаги для того, чтобы воспользоваться представленными возможностями".

Таким образом, деятельность Азербайджана в этом направлении не только обеспечивает потребность Европы в энергоносителях, но и играет ведущую роль в обеспечении континентальной энергобезопасности, препятствуя политическим и экономическим угрозам.

Являясь соавтором в таких проектах как TANAP, Азербайджан доказывает всему миру и странам региона, что сотрудничество продуктивнее оккупационной политики, агрессии, территориальных притязаний к соседним странам.

В перспективе планируется подключение к проектам с участием Азербайджана, гарантированным с точки зрения безопасности, больше служащим экономическим интересам, и среднеазитских республик, богатых энергоресурсами. Это ознаменует собой экономическое развитие Евразии и повышение безопасности материка.

Вышеупомянутым идеям вторят и проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзерум, а также железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

TANAP демонстрирует миру значимость трехстороннего партнерства между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Это единство вновь подтверждает, что региональное сотрудничество может принести огромную пользу безопасности и экономическим отношениям в широком формате. Региональное партнерство может посодействовать и мирному разрешению конфликтов в регионе.

Кроме того, Азербайджан своим соавторством в подобных проектах оказывает поддержку безопасности западных партнеров во главе с США. Помощник госсекретаря США Сандра Оудкирк в интервью журналистам в Анкаре подчеркнула значимость проекта: "Мы поддерживаем TANAP за его вклад в диферсификацию источников и энергобезопасность. Нам важна энергобезопасность союзников и партнеров”.

Несомненно, акты доброй воли официального Баку в этом направлении вызывают у некоторых раздражение. Эти силы пытаются преподнести себя друзьями Азербайджана и в то же время чинят препятствия реализуемым им региональным проектам. Они не предпринимают действенных шагов и по устранению оккупации Нагорного Карабаха, наоборот, содействуют сохранению конфликта. Продлевая статус-кво, эти силы хотят добиться отказа Азербайджана от крупномасштабных проектов.

Сдача в эксплуатацию подобных проектов является посланием для тех, кто обеспокоен дружбой и братством Азербайджана и Турции. Баку и Анкара вновь доказали региональным державам, странам, преследующим интересы в регионе, что целесообразнее не беспокоиться по поводу сближения Азербайджана и Турции, а взаимовыгодно сотрудничать с ними.

Резюмируя сказанное, хочется отметить, что Азербайджан успешно возглавил и явился соавтором очередного крупномасштабного проекта, призванного обеспечить безопасность и сотрудничество во всем мире, в том числе в Европе.