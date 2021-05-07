СВЕТ В КОНЦЕ КОРИДОРА: маршрут через Зангезур станет импульсом развития экономики региона

У Армении нет железнодорожного сообщения с Россией и Ираном, и эта связь может быть создана через территорию Азербайджана

Выгодное геостратегическое положение Азербайджана исторически позволяло использовать нашу территорию в качестве важного транспортного узла маршрутов, соединяющих Европу и Азию. Избрав это направление одним ключевых сфер ненефтяного сектора страны, за годы независимости власти и правительство проделали огромную работу для стремительного развития транспортной инфраструктуры, что позволяло расширить географию назначений грузов, перевозимых через Азербайджан. Однако для того, чтобы выстоять в конкурентной борьбе с остальными маршрутами, необходимо постоянно совершенствовать предлагаемые маршруты.

Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне, освобождение от оккупации захваченных армянами земель и заключенное трехстороннее заявление, в котором предусмотрено разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, открыли совершенно новые масштабные возможности для развития транзитных маршрутов через наш страну.

Выгода для всех

Известно, что Зангезурский коридор включает в себя не только железнодорожное, но и автомобильное сообщение. По части железной дороги речь идет о магистрали Горадиз-Агбенд, Зангезурском участке длиной 44 км, границе Армения-Ордубад и Ордубад-Нахчыван-Ереван, Ереван-Гюмри-Карс. Кстати, тут напомним, что в прошлом году был дан старт строительству железной дороги Карс-Игдыр, которую планируется соединить с Нахчываном. Помимо этого направления через Джульфинский переезд пересекаются железные дороги Южного Кавказа и Ирана.

Что касается автомобильного сообщения через Зангезур, то до начала армяно-азербайджанского конфликта в начале 90-х прошлого века тут была трасса, которая проходила из Нахчывана через территорию Армении в Карабах и далее. Конечно, сейчас эту дорогу необходимо восстановить, практически отстроить, но она достаточно выгодная как с точки зрения грузоперевалок, так и организации пассажирского потока.

При разумном подходе к вопросу выгоду от возрождения старых и реализации новых проектов через Зангезур могут получить практически все соседи Азербайджана, включая и ту самую Армению. Пока она в своих лучших традициях всячески пытается создать проблемы для открытия коридора, который должен соединить Азербайджан и Нахчыван через Армению. «Мы реализуем задачу по осуществлению Зангезурского коридора, хочет этого Армения или нет. Если Армения захочет, то можно решить просто, если нет, то Азербайджан решит вопрос силой», - заявлял ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Оставив в стороне политические моменты вокруг этого вопроса и неоспоримую справедливость позиции Азербайджана, еще раз подчеркнем, что открытие Зангезурского коридора, бесспорно, придаст мощный стимул для экономического развития всех стран региона.

Азербайджан укрепит позиции

Выгода открытия этих маршрутов для Азербайджана очевидна: через нашу территорию и так проходят крупные региональные транзитные проекты - ТРАСЕКА, Экономический пояс Шелкового пути и Север-Юг, Баку-Тбилиси-Карс, который позволяет товарам, прибывающим из Китая, доставляться в Европу в течение 12 дней. Новый участок через Зангезур позволит как расширить уже имеющиеся маршруты, так предложить более выгодные условия грузоперевозок в рамках участия в китайской инициативе «Один пояс, один путь».

Именно поэтому Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана пригласил страны Азиатско-Тихоокеанского региона изучить потенциал регионального проекта по созданию Зангезурского транспортного коридора. "Азербайджан внес важный вклад в реализацию региональных проектов, таких как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад. В настоящее время мы работаем над Зангезурским транспортным коридором, который станет частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию и Европу через территорию Азербайджана", - сказал глава государства, добавив, что этот коридор позволит Азербайджану укрепить свои позиции как транспортного и логистического центра Евразии.

Для нас есть и более узкие, но не менее важные плюсы открытия коридора – это, конечно же, максимальное упрощение доставок товаров из Нахчывана на остальную часть страны и обратно, а также на мировой рынок. Таким образом, экономическое развитие автономной республики после многих лет трудностей, связанных с практически блокадным состоянием, получит мощнейший импульс. Кроме того, у Азербайджана будет возможность реализовать новые инфраструктурные проекты в этом регионе, существенно снизить зависимость от Ирана в решении проблем с энерго- и газоснабжением Нахчывана.

Тюркский мир в одном маршруте

Касательно выгод для Турции, то, прежде всего, через этот коридор она получит прямую сухопутную дорогу в Азербайджан — один из своих основных экономических партнеров. Таким образом, расстояние между нашими странами сократится на 400 км, что, естественно, сделает транспортное сообщение еще более выгодным и конкурентоспособным. Также для Турции это возможность прямого выхода на страны Средней Азии, своеобразное воссоединение тюркского мира в одном транспортном маршруте. Таким образом, перед Турцией также откроется дверь на огромный трехмиллиардный азиатский рынок .

Как пишут турецкие СМИ, помимо этого, открытие Зангезурского коридора будет способствовать падению цен на поставляемый в Турцию газ из Ирана, и в целом, созданию новых выгодных энергетических маршрутов.

Что касается России, то для нее этот коридор мог бы стать основным маршрутом транспортировки грузов на Южный Кавказ и в соседние страны, а также альтернативным маршрутом для выхода на ближневосточные рынки через территорию Турции.

Армения могла бы выйти из кризиса

И, наконец, Армения. Вот для нее-то как раз открытие коммуникаций через Зангезур выгоднее всех. Во-первых, она, наконец, получит железнодорожное сообщение с Ираном, с одним из главных своих экономических партнеров. Как известно, именно из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов и невозможности привлечь иностранные инвестиции Армения не смогла построить железную дорогу в Иран со своей территории. Теперь грузовые перевозки между Ираном и Арменией могут осуществляться по новому коридору. Фактически, таким образом, она избавится и от экономической блокады, в которую вогнала себя последние 30 лет из-за оккупации территорий Азербайджана.

Как отмечал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в настоящее время Армения не имеет железнодорожного сообщения со своим союзником Россией. «Эта связь может быть создана через территорию Азербайджана. У Армении также нет железнодорожного сообщения с соседним Ираном. Посредством Нахчывана эта связь тоже может быть обеспечена».

И, наконец, воцарение истинного мира в регионе с открытием коммуникаций намного повысит ее инвестиционную привлекательность. Если у Азербайджана с этим не было особых проблем и до Второй Карабахской войны, то вкладывать средства в Армению инвесторы воздерживались как из-за конфликта, так и из-за отсутствия выгодных транспортных маршрутов.

Таким образом, Армения может выйти из экономического кризиса и хоть как-то облегчить жизнь своим гражданам, которые сейчас страдают от высокого уровня бедности и безработицы. В итоге в стране наблюдается массовая эмиграция жителей в другие страны, что уже оборачивается для нее серьезной демографической проблемой.

Словом, разблокирование коммуникационных коридоров на Южном Кавказе, особенно Зангезурского, укрепит не только позиции Азербайджана как транспортно-логистического звена на стыке Европы и Азии, но и позволит в целом использовать богатый экономический потенциал региона в целях улучшения благосостояния всех стран в него входящих.