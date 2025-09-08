Строительство Транскаспийского газопровода получит новый импульс на фоне реализации TRIPP

Строительство Транскаспийского газопровода идеально вписывается во внешнеполитическую повестку США, в том числе и в "Маршрут Трампа" (TRIPP), соединяющего Европу через Южный Кавказ с Центральной Азией.

Как передает Report, такое мнение выразил старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи в статье для Arab News.

По его словам, исторические параллели прослеживаются с 1990-х годов, когда президент США Клинтон поддержал строительство трубопроводов в регионе, включая Баку–Тбилиси–Джейхан. Эти проекты не только открыли доступ к энергетическим ресурсам Каспийского региона для мировых рынков, но и способствовали укреплению политической и экономической стабильности через углубление связей с Западом. Президент США Дональд Трамп мог бы пойти по аналогичному стратегическому пути, помогая Европе сократить зависимость от российского энергоснабжения, открывая новые рынки для американских энергетических компаний, отрезанных от России санкциями, и укрепляя связи с региональными партнерами, стремящимися к интеграции с Западом.

Отмечается, что Транскаспийский трубопровод вызывает споры, поскольку он позволит международным потребителям обходить российские и иранские энергетические рынки и транзитные коридоры, подрывая стратегические позиции обеих стран. На протяжении многих лет Москва и Тегеран прибегали к дипломатическому и политическому давлению, чтобы заблокировать проект, ссылаясь на экологические опасения или пытаясь использовать неопределенный правовой статус Каспийского моря для затягивания процесса. Однако, как отмечают наблюдатели, их настоящая обеспокоенность всегда заключалась в возможной утрате доли рынка и политического влияния.

Тем не менее, указывает автор, нынешняя геополитическая обстановка способствует реализации проекта. Россия, ранее активно выступавшая против строительства трубопровода, сосредоточена на военных действиях в Украине. Иран же сталкивается с внутренними волнениями и усиливающейся международной изоляцией.

С 1990-х годов еще не было более благоприятной возможности воплотить мечту о Транскаспийском трубопроводе. Если он будет построен, это станет переломным моментом для всего региона: обеспечит энергетическую безопасность Европы, принесет новые доходы Туркменистану и укрепит геополитическую стабильность на евразийском пространстве.

По мнению аналитика, визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан после успешного визита в Вашингтон не является случайным совпадением. Напротив, он был направлен на продвижение инициативы строительства Транскаспийского трубопровода. С другой стороны, Туркменистан в условиях новых реалий может выиграть от диверсификации экспорта энергоносителей, а Европа предлагает новый и крайне важный рынок. Возможность подключения к глобальным энергетическим потокам ознаменовала бы собой стратегический сдвиг.