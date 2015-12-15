​Странное поведение Багдада и возникновение нового государства - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Начало Россией военных операций в Сирии изменило ситуацию в регионе. Открытое вмешательство Москвы в конфликты увеличило опасность для Турции с востока. Это также открыто показывает попытку и желание Кремля стать новым силовым центром.

Считающийся союзником Турции Западный блок пока лишь утешает официальную Анкару.

Это проявляется также в выступлениях официального Багдада против Турции. Наша цель заключается не в том, чтобы уделить внимание отношениям между Турцией и Западом. Мы хотим заострить внимание на предполагаемые шаги властей Багдада (к сожалению, мы не можем написать правительство Ирака, так как оно не может полностью контролировать территорию страны).

Заявления, сделанные данным правительством за последние две недели против Турции, большей частью указывают на иные цели. Проследив за происходящим, можно предположить, что возглавляемое премьер-министром Гейдаром аль-Ибади правительство пытается поменять своих союзников.

Первыми признаками этого может быть вывод турецких военнослужащих из района Башика иракской провинции Мосул.

Как заявляет официальная Анкара, эти военнослужащие проводят учения для курских боевиков на севере Ирака для борьбы против ИГ и размещены там по желанию президента Ирака Фуада Масума и премьер-министра Гейдара аль-Ибади.

Не опровергающий этого и создающий политическое шоу касательно территориальной целостности официальный Багдад же пытается скрыть свое истинное желание.

На самом же деле, правительство Гейдара аль-Ибади желает присоединиться к союзу Москва-Тегеран-Дамаск.

Существуют также подтверждающие это факты.

Премьер-министр потребовал от Турции вывести своих военнослужащих с территории Ирака в течение 48 часов. Вслед за этим правительство Багдада обратилось в Совбез ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот поступок Багдада "несправедливым шагом".

Что же касается официальных представителей министерства обороны США, они заявили, что были заранее осведомлены о вхождении турецких военнослужащих в регион.

Кремль, постоянно пытающийся создать для Турции проблему, пытается оказать Гейдару аль-Ибади помощь в данном вопросе. Россия заявила, что считает действия Турции на севере Ирака законными.

Имитируя официальную Москву, правительство Багдада также пригрозило Турции санкциями и сделало для этого первые шаги. Провинциальный Меджлис Багдада принял решение о применении эмбарго на турецкие товары. Что же касается министерства торговли Ирака, оно заявило о закрытии офиса в Стамбуле.

Член комитета по вопросам безопасности и обороны иракского парламента Хамид аль-Мутлак заявил о намерении ликвидировать заключенный с США контракт по безопасности.

К процессу также присоединился глава расположенного в иракском городе Наджаф Научно-религиозного центра "Ахли Бейт" Сейид Али Хусейни-Систани.

Абдульмехти Кербелаи сделал заявление с требованием вывода турецких военнослужащих с территории Ирака.

В качестве альтернативы помощи, оказанной Турцией Ираку в борьбе с терроризмом, Москва предложила Багдаду свою помощь. Как за

явил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в борьбе с терроризмом Кремль видит Ирак в качестве важного партнера.

После вторжения в Сирию Москва заявила, что в случае, если Багдад, так же как и режим Башара Асада, обратится к ним за помощью, она даст положительный ответ.

Подобные события и выступления дают основание предположить о возможном создании в регионе новых политических блоков. В процессе создания подобных блоков не обошлось и без некоторых противоречий.

Блок Москва-Тегеран-Дамаск-Багдад. Как известно, бывший СССР поддерживал власти Хафиза Асада в Сирии и Саддама Хусейна в Ираке.

Происходящие в обеих странах изменения на последующем этапе привели к уменьшению влияния Москвы в этих государствах или же к выходу России из этих стран. Однако, в последующих процессах Россия возобновила деятельность с целью восстановления своих потерянных позиций в Ираке и Сирии. Это проявилось в Сирии. С учетом антиимпериалистичности СССР, власти Ирана уже более 30-ти лет союзничают с Москвой.

Правда, в первые годы революции, наряду с лозунгами "Смерть Израилю!", "Смерть Америке!", звучали и такие, как "Смерть Советам!".

Однако, отношения между сторонами стали формироваться после передачи тогдашним посольством СССР в Тегеране власти аятоллы Хомейни списка иранских левых сил и пр.

Хотя на первый взгляд в партнерстве бывших союзников нет ничего странного, ситуация и условия изменились. И еще, нынешняя Россия - это не бывший СССР.

Следует учесть, что одной из причин распада бывшего СССР считается применяемая внешняя политика.

Из-за этой политики экономика страны рухнула и СССР стал ползти за некогда не одобряемым им же империализмом.

Поэтому, гарантий на успешность несостоявшегося и зависящего от иностранных инвестиций блока занимающихся гуманитарной помощью и незаконной торговлей лиц, очень мало, или же нет вообще.

С другой стороны, использование в регионе исламских элементов нанесет удар тем, кто прикрывается этой религией.

Кстати, обратим внимание на названия войск в Иране, Сирии и Ираке: "Табор Имама Хусейна", "Табор Али ибн Талиба", "Дивизия Фатимеи", "Дивизия Зейнабийе" и пр. Действующие под этими названиями военные подразделения Ирана убивают и оставляют без крова мирных жителей в Сирии и Ираке.

С этой точки зрения, как видно из формата нового политического союза, Москва-Тегеран-Дамаск и пытающийся примкнуть к ним Багдадский блок, вместо того, чтобы защищать нарушенные права мусульман или же населения региона, занимаются обеспечением чьих-то интересов и намерений.

Еще один довольно интересный блок создается между Турцией, США и автономным правительством на севере Ирака.

Согласно информации, 21 декабря все три стороны планируют провести в иракском городе Арбиль собрание для обсуждения борьбы с террористическим ИГ. Официальный Багдад же на мероприятие не приглашен.

Отмечается, что иракская армия не готова к освобождению контролируемого ИГ Мосула и борьбе с терроризмом в регионе.

Хотя преобладание в одном блоке Турции и автономного правительства на севере Ирака в какой-то степени считается противоречивым, они могут быть тактическими союзниками официальной Анкары в регионе. Также маловероятно, что на этом процессы прекратятся.

Таким образом, замена Багдадом своего союзника или же предпочтение другого блока продолжает воздействовать на прояснение карты борьбы за интересы в регионе. Подобное явление в перспективе открывает путь для возникновения на севере Ирака независимого государства. Другими словами, вместо того, чтобы удержать территориальную целостность Ирака и Сирии, блок Москва-Тегеран-Дамаск-Багдад может ускорить процесс раскола обеих государств. Поэтому, Иран и Россия попытаются удержать свое влияние над территориями, которые останутся от этих двух государств.